Intel présente les processeurs Core de 11e génération pour les ordinateurs portables fins et légers

(Pocket-lint) - Intel a annoncé la 11e génération de ses processeurs Core avec neuf versions initiales pour les ordinateurs portables fins et légers. Ils commenceront à apparaître dans les modèles Core i3, Core i5 et Core i7 au cours des prochaines semaines.

Intel a également un nouveau logo, et les étiquettes des plates-formes sont un peu différentes, comme vous pouvez le voir ci-dessus.

La gamme de processeurs - nommée Tiger Lake - utilise le processus 10 nm de troisième génération dIntel - une étape doptimisation supplémentaire plutôt quun nouveau processus de fabrication. Ceci est réalisé grâce à lutilisation dun nouveau transistor SuperFin et à dautres efforts pour réduire les fuites.

Le passage dIntel aux puces 7 nm était attendu depuis longtemps et retardé depuis longtemps, tandis quIntel a été sous la pression de la récente résurgence d AMD et de lannonce par Apple de sa transition vers Apple Silicon .

Intel a annoncé que plus de 50 nouveaux modèles seront sur le marché dici la fin de lannée, y compris des modèles dAsus, Dell, Acer, Lenovo et plus encore. Intel affirme que plus de 150 conceptions utiliseront la technologie au total.

Le nouveau processeur comprend les derniers graphiques Iris Xe dIntel. Intel affirme quil peut fonctionner mieux que 90% des ordinateurs portables vendus en 2019 avec des graphiques discrets.

En effet, les performances de jeu semblent saines - en utilisant le jeu de course Grid, une compétition à trois entre les graphiques intégrés AMD 4800U, un Intel 10e génération avec des graphiques discrets Nvidia MX350 et le processeur Core 11e génération avec graphiques Iris Xe intégrés na révélé quun seul gagnant en termes de Nombre de FPS:

La plate-forme intègre également Thunderbolt 4 , Wi-Fi 6 et PCIe Gen 4 pour une connectivité SSD directe. Il peut également prendre en charge jusquà quatre moniteurs 4K.

Naturellement, Intel tenait à démontrer le matériel par rapport au Ryzen 7 4800U dAMD, en prenant de vieilles photos et en les coloriant à laide de Photoshop Elements et en les augmentant à laide de Topaz Gigapixel AI pour augmenter la taille de 0,3 mégapixels à 5 mégapixels. Ensuite, une démo avec Premiere Pro a montré des performances environ 200 fois meilleures, ce qui était impressionnant. Il sera certainement intéressant de voir comment cela fonctionne en dehors du laboratoire.

Écrit par Dan Grabham.