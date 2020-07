Les véritables processeurs Intel de nouvelle génération séloignent davantage, désormais attendus en 2022

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Bien quIntel lancera de nouveaux processeurs Intel Core plus tard cette année - connus sous le nom de Tiger Lake - les yeux se sont tournés vers les véritables puces de nouvelle génération qui ont de nouveau glissé dans la date de sortie et feront maintenant leurs débuts en 2022, un retard massif sur lobjectif initial dIntel de 2017/18 .

Ceux-ci seront fabriqués en utilisant un processus de fabrication de 7 nm plutôt que le 10 nm actuel que nous verrons à nouveau avec Tiger Lake, ce qui signifie essentiellement une efficacité beaucoup plus grande, un fonctionnement plus froid et des puces plus performantes.

Le retard est embarrassant pour une entreprise qui a toujours été fière de linnovation. Rival AMD produit déjà abondamment de pièces 7 nm, tout comme dautres sociétés telles que HiSilicon de Huawei, Apple avec sa série A et Snapdragon de Qualcomm qui - utilisent toutes la fabrication 7 nm de TSMC - TSMC a commencé la fabrication 7 nm en 2017 et il ne fait aucun doute que ce retard au moins explique en partie la volonté dApple de faire la transition de certains Mac vers les propres processeurs dApple.

Il y a clairement un problème sérieux car Intel affirme que les rendements - la quantité de produits défectueux par rapport aux produits non défectueux produits - sont loin de ce quils devraient être et sont en retard dun an sur lobjectif. Avant que le 7 nm natteigne les rues, il semble que nous aurons un autre raffinement du processus 10 nm en 2021 appelé Alder Lake.

Dans un communiqué de presse , le PDG Bob Swan a parlé dun «mode de défaut ... qui a entraîné une dégradation du rendement» dans le processus de 7 nm et indiquant à nouveau que cest une mauvaise situation, car il est indiqué que la société a «investi dans des plans durgence pour se protéger contre un calendrier ultérieur. incertitude."

Toms Hardware ajoute quil a également été déclaré lors dun appel dinvestisseurs quIntel pourrait sappuyer sur des fonderies tierces pour la production de puces. Pour une entreprise avec ses propres installations de fabrication, cest un véritable coup dur - elle a investi 7 milliards de dollars dans le «Fab 42» en Arizona spécialement conçu pour produire des puces de 7 nm.