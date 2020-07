Le Thunderbolt 4 dIntel arrive avec un support décran 8K et un transfert de données ultra rapide

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Intel a détaillé Thunderbolt 4, cest la norme de connectivité de nouvelle génération qui, comme Thunderbolt 3, sera toujours basée sur le connecteur USB-C. En tant que tel, il sera entièrement rétrocompatible et prendra en charge divers moniteurs, stations daccueil et périphériques de stockage.

Thunderbolt 4 sera également entièrement compatible avec USB 4 et les deux arriveront sur Mac et PC à la fin de cette année. Il sagira principalement de PC et Mac basés sur les prochains processeurs Tiger Core Intel Core.

De plus, Apple a déjà dit que les Mac Apple Silicon prendraient en charge Thunderbolt tout comme les modèles Intel, donc ce nest pas un bond de dire que ce sera Thunderbolt 4. En plus de prendre en charge Thunderbolt 4 nativement dans Tiger Lake, il fera également un Thunderbolt séparé 4 contrôleur, appelé la série 8000.

Encore une fois, le principal avantage de Thunderbolt est un transfert de données rapide et Thunderbolt 4 offre des vitesses allant jusquà 40 Gbps, donc méga rapide. Comme lUSB 3/4 à lUSB-C, il pourra transporter des données, de la vidéo et se charger via le même port.

Il pilotera un écran 8K ou alternativement deux écrans 4K - un scénario plus probable pour beaucoup dentre nous à court terme. Fait intéressant, les PC pourront également se réveiller du sommeil lorsquils seront connectés à une station daccueil Thunderbolt compatible. Il existe également des fonctionnalités de sécurité pour empêcher les attaques dobjets connectés aux ports.