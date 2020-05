Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Il semble quIntel cherche à améliorer sa mise en réseau et ses produits Wi-Fi existants avec lacquisition de Rivet Networks, la société derrière les cartes réseau de jeu Killer.

Les cartes dinterface réseau de marque Killer se trouvent dans de nombreux ordinateurs portables de jeu différents des plus grands noms de lentreprise, notamment Gigabyte, Dell , Alienware et plus encore.

Ces cartes sont connues pour fournir des fonctionnalités adaptées aux joueurs telles que loptimisation et la priorisation du trafic réseau pour garantir une expérience de jeu fluide et sans décalage.

Lacquisition par Intel de Rivet Networks devrait donc contribuer à améliorer les efforts de lentreprise dans ce domaine.

Intel affirme que "les produits de Rivet Networks offrent vitesse, intelligence et contrôle aux joueurs et aux utilisateurs de performance ..." et que "les produits clés de Rivet Networks, y compris sa marque Killer, sintégreront dans le portefeuille Wi-Fi PC plus large dIntel."

Cette décision ne devrait permettre quà Intel délargir son portefeuille de solutions Wi-Fi, mais aussi de soutenir la livraison de Wi-Fi 6 par lentreprise et de stimuler ses efforts dans le cadre du projet Athéna .

Le projet Athena exige déjà que les ordinateurs portables disposent de connexions Wi-Fi 6 Gig +, lajout de cette technologie devrait encore améliorer cette connectivité. Nous navons aucune information sur ce que nous pouvons attendre dIntel à ce stade. Mais nous nous attendons à voir plus dordinateurs portables avec des cartes dinterface réseau Intel soutenues par Killer à lavenir.