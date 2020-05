Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Alienware met à jour ses ordinateurs portables de jeu phares avec les derniers et meilleurs processeurs Intel de 10e génération, les cartes graphiques Nvidia Super et une technologie thermique améliorée pour de meilleures performances.

Ces nouvelles machines incluent le Alienware Area-51m r2 renforcé. Une machine dotée dun processeur de bureau et dune carte graphique évolutifs et overclockables. Une vue inhabituelle sur un ordinateur portable de jeu et qui le rend non seulement plus puissant, mais aussi plus évolutif. Ajoutez à cela des options décran 4K ou un panneau Full HD avec un taux de rafraîchissement de 300 Hz et vous avez un vrai monstre de jeu.

Parallèlement à la zone-51m, il y a la prochaine génération dordinateurs portables m15 et m17 qui sont désormais équipés de processeurs mobiles Intel Core H série 10e génération, dune nouvelle conception de refroidissement Alienware Cryo-tech et doptions Nvidia Super GPU.

Ce sont des mises à jour potentiellement fantastiques dordinateurs portables de jeu qui nous ont déjà impressionnés. Lajout de processeurs overclockables Intel i9-10980HK, loption de graphiques Nvidia GeForce RTX 2080 Super Max-P et les spécifications pouvant inclure jusquà 32 Go de RAM devraient faire en sorte que ces machines de jeu méritent dêtre surveillées.

Comme les versions précédentes, les m15 r3 et m17 r3 seront disponibles dans un choix doptions de couleurs qui incluent Dark Side of the Moon et la snazzy Lunar Light. Alienware indique que les ordinateurs portables arboreront également une nouvelle couche transparente haute endurance qui devrait offrir une résistance avancée aux taches.

Les Alienware m15 et m17 seront disponibles à partir du 21 mai avec des prix à partir de 1 499,99 USD (15 pouces) et 1 549,99 USD (17 pouces). Le Area-51m sera quant à lui disponible à partir du 9 juin à partir dun prix de départ de 3 049,99 USD.