Tile sassocie à Intel pour apporter sa technologie de suivi aux ordinateurs portables

Tile a annoncé quelle travaillait avec Intel pour intégrer sa technologie de suivi Bluetooth dans les ordinateurs portables et autres appareils utilisant du matériel Intel. Le partenariat pourrait permettre aux propriétaires dappareils Intel de localiser facilement les objets perdus à laide de la technologie Tiles.

Tile fonctionne à laide de Bluetooth Low Energy, permettant à vos téléphones de reconnaître et de se connecter aux balises Bluetooth. Dans le sens traditionnel, ce sont les appareils Tile , mais ces dernières années, Tile sest associé à de nombreuses entreprises pour apporter cette connectivité à dautres produits comme les écouteurs Sennheiser Momentum , par exemple.

Cela signifie que - une fois que lapplication Tile de votre téléphone est connectée à un produit - elle pourra vous alerter sur lemplacement de cet appareil et déclencher une alarme sonore pour vous aider à le trouver. Si vous égarez quelque chose dans la maison, vous pourrez facilement trouver des choses en utilisant cette méthode.

La technologie va encore plus loin, permettant au réseau dutilisateurs de Tile de localiser les objets perdus. Supposons, par exemple, que vous laissiez votre ordinateur portable dans un café et que le personnel le place derrière le comptoir, votre application Tile vous dirait que le dernier emplacement où votre téléphone a vu lordinateur portable se trouvait au café et vous pouvez y retourner et le trouver .

De même, si quelquun part avec votre ordinateur portable, vous pouvez toujours le retrouver, car vous pouvez alerter le réseau Tile sur un élément manquant - alors tout autre téléphone exécutant lapplication Tile peut signaler quand il détecte cet ordinateur portable. Tout cela se produit de manière anonyme, donc ce nest pas un risque pour votre vie privée, mais cela peut vous aider à retrouver des choses que vous pourriez avoir perdues.

Tile dit que 6 millions darticles uniques sont localisés chaque jour via le réseau Tile - et grâce à lintégration avec une plus large gamme dappareils, ce réseau pourrait sétendre encore plus - en particulier compte tenu du nombre dordinateurs portables dans lesquels le matériel Intel se trouve.

Le partenariat avec Intel sappuie sur le premier ordinateur portable traçable de Tile, le HP Elite Dragonfly, disant que nous commencerons à voir le matériel Intel offrir lintégration de Tiles plus tard en 2020. Bien sûr, le partenariat ne signifie pas que tous les ordinateurs portables Intel fonctionneront avec Tile - le fabricant utilisant ce matériel devra lui permettre de bénéficier de cet avantage.