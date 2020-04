Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Intel a annoncé un processeur de bureau phare qui, selon lui, est le plus rapide au monde pour les jeux.

Le processeur Intel Core i9-10900K de 10e génération est à la tête des nouveaux processeurs de la série S de la société et comprend 10 cœurs, 20 threads et est capable de fonctionner jusquà 5,3 GHz.

Il est doté de la technologie Intel daccélération thermique, qui offre aux joueurs et aux créateurs un boost automatique sur les charges de travail monocœur et multicœur, ainsi que dun surcadençage amélioré du cœur et de la mémoire, avec des fonctionnalités faciles à utiliser pour les utilisateurs pour contrôler les principaux composants du système.

Intel se vante du fait que le i9-10900K peut exécuter des jeux jusquà 187 images par seconde, est capable de monter des vidéos 12% plus rapidement que le chipset de la génération précédente et est jusquà 18% plus rapide pour éditer des vidéos 4K.

Vous ne bénéficiez pas seulement des avantages du nouveau processeur Core i9, la technologie Hyperthreading est présente sur toute la série S, à partir di3 et plus. Tout comme la connectivité Ethernet 2.5G Ethernet I225 pour des vitesses de réseau plus rapides et le Wi-Fi 6.

Les processeurs de bureau de 10e génération commenceront à apparaître sur les PC de jeu à partir de mai. Ils devraient également devenir disponibles de manière autonome pour les moddeurs et les constructeurs de PC domestiques à la même période.

Intel a également annoncé début avril de nouveaux processeurs pour ordinateur portable de jeu de 10e génération , la série H, qui a déjà commencé à apparaître dans les modèles grand public de plusieurs fabricants.