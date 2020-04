Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Intel a lancé ses processeurs portables 10e génération Core série H, brisant la barrière de 5 GHz pour les ordinateurs portables et provoquant un flot de machines de jeu ultrarapides et surperslimes.

Au sommet de la gamme, l'Intel Core i9-10980HK 8 cœurs 10e génération peut fonctionner jusqu'à 5,3 GHz. Intel affirme qu'il est capable de jusqu'à 54 pour cent de plus d'images par seconde pendant le jeu par rapport à son propre processeur i7-7920HQ Kaby Lake existant.

Il offre également une performance de 44 % supérieure aux performances pour les utilisateurs de productivité, et un rendu vidéo 4K jusqu'à deux fois plus rapide.

Une puce sœur, l'Intel Core i7-10750h, fonctionne jusqu'à 5 GHz et offre 44 % d'images par seconde en plus, 33 % de performances supérieures et 70 % de rendu vidéo 4K plus rapide.

Un processeur Intel Core i7-10875h à 8 cœurs fonctionnant jusqu'à 5,1 GHz se trouve entre les deux de la nouvelle gamme.

Toutes les nouvelles puces disposent d'une connectivité Wi-Fi 6 intégrée, de la technologie Turbo Boost Max 3.0 et de la prise en charge de Thunderbolt 3.

« L'introduction aujourd'hui de la plate-forme mobile Intel Core H de 10e génération renforce le leadership d'Intel dans le domaine du jeu, offrant des performances de qualité supérieure dans un format mobile et une large gamme de choix avec plus de 100 modèles d'ordinateurs portables lancés cette année, dont plus de 30 systèmes légers et légers », a déclaré Intel Fredrik Hamberger, directeur général des ordinateurs portables premium et gaming.

Plusieurs ordinateurs portables de jeu pour les processeurs de la série H ont déjà été annoncés, y compris le Razer Blade 15, une mise à jour Acer Predator Triton 500, le dernier Gamme Gigabyte Aorus, et Asus Zephyrus Duo 15.