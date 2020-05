Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

LUSB est lun des succès ultimes de la technologie - une norme universelle qui est au centre des données câblées et du transfert dénergie depuis 20 ans maintenant.

Mais les choses sont devenues un peu déroutantes ces dernières années avec les normes USB 3.x ayant plusieurs types de câbles. Cela a été rendu plus déroutant en ayant également plusieurs normes de connectivité.

Cela sera corrigé avec lUSB 4.0 entrant, qui utilisera un connecteur standard et réunira plusieurs normes de connectivité.

La spécification USB 4 a été publiée fin 2019 et apparaîtra probablement sur les appareils fin 2020 ou début 2021 - il faut généralement environ 18 mois pour que les appareils arrivent sur le marché une fois quune nouvelle norme est publiée pour la première fois.

Plus de 50 entreprises sont actuellement impliquées dans la norme, en particulier celles derrière le USB Promoter Group - Apple, HP, Intel, Microsoft, ST Microelectoronics et Texas Instruments.

1995 - LUSB 1.0 fait ses débuts et peut transférer 12 mégabits. LUSB 1.1 a suivi et pourrait également fonctionner avec des appareils plus anciens. Le connecteur USB familier a été introduit.

1998 - L iMac G3 est le premier PC grand public à regrouper les ports série et parallèle en faveur de lUSB.

2000 - LUSB 2.0 entre dans la mêlée, offrant certaines options de distribution dénergie (le précurseur de la norme qui vous permet de recharger votre téléphone). Débuts de lecteurs flash USB.

2008 - LUSB 3.0 fait ses débuts, avec une vitesse de transfert de 5 Gbps. LUSB 3.1 est présenté comme une version améliorée.

2014 - L USB-C ou USB Type-C fait ses débuts. Il utilise la technologie USB 3.1, mais avec un nouveau connecteur conçu pour prendre le relais des ports USB à lancienne. Comme le connecteur Lightning propriétaire dApple, il est symétrique et peut être inséré dans les deux sens.

2017 - USB 3.2 est abordé pour la première fois, offrant des débits de données allant jusquà 20 Gbps. Il sera introduit cette année (2019) mais ce nest pas aussi simple quil y paraît. Tout comme la Wi-Fi Alliance la fait avant , les gars derrière lUSB ont décidé que les anciennes normes seront également renommées.

USB 3.2 Gen 1, anciennement USB 3.0, avec des vitesses allant jusquà 5 Gbps.

USB 3.2 Gen 2, anciennement USB 3.1, vitesse maximale de 10 Gbit / s.

USB 3.2 Gen 2x2, qui est en fait un "bon" USB 3.2 ", avec jusquà 20 Gbps.

Oui, nous ninventons rien, alors attendez-vous à voir beaucoup dUSB 3.2 au cours des prochains mois.

2019 - LUSB 3.2 sera présenté aux produits sur les étagères, tandis que lUSB 4.0 a été annoncé.

Lune des autres confusions au cours des dernières années a été la technologie de transfert de données rapide Thunderbolt conçue par Intel qui a été initialement déployée par Apple. Il existe actuellement plus de 400 PC sur le marché avec Thunderbolt 3 ainsi que 450 périphériques compatibles.

Thunderbolt fonctionne sur le connecteur USB-C ces jours-ci (bien quil fonctionnait auparavant sur DisplayPort avant que lUSB-C ne soit courant). Mais Thunderbolt a deux problèmes clés:

Tout dabord, tous les appareils nont pas Thunderbolt et à moins que vous nayez la fiche technique devant vous, ce que les appareils font et ne le prend pas en charge nest pas vraiment clair. En effet, le port USB-C peut être un port Thunderbolt, mais il peut également sagir dun port USB 3.x standard.

Deuxièmement, les mêmes appareils peuvent avoir des ports compatibles avec Thunderbolt et certains ports qui ne sont pas compatibles avec Thunderbolt - même sils se ressemblent.

Donc, pour simplifier les choses, Intel a annoncé quil avait contribué ses travaux sur Thunderbolt au USB Promoter Group - lorganisme de lindustrie qui décide de ce que la norme USB devrait signifier.

Cela signifie que Thunderbolt soutiendra essentiellement l USB 4.0, donc tous les appareils et ports USB 4.0 seront automatiquement compatibles avec les appareils Thunderbolt pour un transfert de données ultra-rapide ainsi que la charge et laffichage des appareils sur un seul câble comme maintenant.

Les fabricants dappareils pourront fabriquer des appareils Thunderbolt sans payer de redevances à Intel, ce qui devrait faciliter leur adoption.

Intel intègre également Thunderbolt 3 dans les processeurs Intel, à commencer par les derniers processeurs Core de 10e génération dIntel .

«Lobjectif principal de lUSB est de fournir la meilleure expérience utilisateur combinant données, affichage et alimentation sur une solution de câble et de connecteur conviviale et robuste», a déclaré Brad Saunders, président du groupe de promotion USB, dans un communiqué.

«La solution USB4 adapte spécifiquement le fonctionnement du bus pour améliorer davantage [en] permettant de doubler encore les performances.»

Oui, doublez les performances (40 Gbit / s) par rapport à la version la plus rapide dUSB 3.x qui offrait 20 Gbit / s. Cependant, il y a un peu une note aigre car cest exactement la même vitesse que Thunderbolt 3, ce qui signifie quil ny aura pas damélioration pour les passionnés actuels de Thunderbolt 3 sur une norme qui aura déjà plusieurs années.

Les câbles USB de type C existants pourront être transférés sur deux voies, tandis que si vous disposez de câbles certifiés compatibles, vous pourrez transférer jusquà 40 Gbit / s.

Le connecteur USB-C a été conçu pour être évolutif et réversible. Il restera. La nouvelle norme sera rétrocompatible avec les hôtes USB 3.2, USB 2.0 et Thunderbolt 3 existants, mais sils nont pas de connecteurs USB-C, ils auront besoin dun adaptateur.