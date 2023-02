Huawei a annoncé une version actualisée de son ordinateur portable MateBook 14s ainsi qu'une toute nouvelle smartwatch, la Huawei Watch GT 3 SE.

Pour commencer par les nouveautés, la Huawei Watch GT 3 SE est une montre de sport et de fitness d'entrée de gamme dotée d'un écran AMOLED de 1,43 pouce recouvert de Corning Gorilla Glass. Elle est disponible en deux coloris, Graphite Black et Wilderness Green, tous deux très cool.

En ce qui concerne les caractéristiques, Huawei confirme qu'elle peut rester sous l'eau jusqu'à 50 mètres pendant 10 minutes grâce à sa classification 5ATM. Elle propose également plus de 100 modes sportifs pour ceux qui aiment que leur montre suive leurs entraînements. En plus de cela, il y a un tracker de fréquence cardiaque, un tracker de stress et de sommeil, et plus encore. La prise en charge de cinq systèmes satellitaires (GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo et QZSS) est impressionnante. Huawei promet également une autonomie de deux semaines et une recharge sans fil.

En ce qui concerne le prix, les acheteurs devront débourser 160 £ / 200 €, quelle que soit la couleur qu'ils choisissent. La montre est disponible dès maintenant, directement sur la boutique de Huawei.

Passons au MateBook 14s mis à jour, la nouvelle version offre un processeur Intel Core™ i7-12700H de 12e génération et le support Bluetooth 5.2 pour la première fois. Les autres caractéristiques comprennent un écran FullView tactile 3:2 2,5K, jusqu'à un SSD NVMe de 1 To et la prise en charge d'une mémoire vive de 16 Go maximum.

L'autonomie de la batterie n'est pas citée dans le communiqué de presse, mais il est dit que les utilisateurs peuvent s'attendre à trois heures d'utilisation avec seulement 15 minutes de charge, ce qui est idéal pour les recharges. L'ordinateur portable est uniquement disponible en Space Grey, et son prix de départ est de 1 299,99 £.

