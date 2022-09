Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Après avoir sorti un nouveau modèle haut de gamme Matebook X Pro pour 2022 il y a quelques mois à peine, Huawei a de nouveau rafraîchi son modèle haut de gamme à l'IFA 2022.

Le dernier MateBook X Pro est un modèle de raffinement, tant en termes de design que de puissance.

Alors que le modèle précédent était construit en alliage d'aluminium, le dernier modèle a un châssis en alliage de magnésium, ce qui lui confère un poids plus léger et une finition plus durable.

Il bénéficie également d'un procédé de revêtement unique qui fusionne la couleur avec le métal, ce qui lui confère une texture douce au toucher. Cette finition à elle seule lui donne un aspect très différent de son prédécesseur en aluminium.

À l'intérieur, le processeur Core de 11e génération a été remplacé par le Core i7 de 12e génération, et il est associé à un système de ventilateur à ailettes de requin et à une chambre à vapeur actualisés pour un refroidissement plus efficace.

Il y a même un nouveau canal sous le clavier, qui permet d'acheminer davantage d'air frais vers les composants internes.

Comme pour le modèle précédent, l'accent est mis sur la qualité de l'affichage, avec un écran OLED de 14,2 pouces (3120 x 2080) capable d'atteindre des taux de rafraîchissement allant jusqu'à 90 Hz et une prise en charge multi-touch 10 points.

Huawei promet une précision des couleurs exceptionnelle et une surface tactile améliorée qui est plus dure et plus résistante aux rayures que les écrans de ses précédents ordinateurs portables.

Il est même doté d'une couche nano antireflet à contrôle magnétique, qui peut réduire les reflets jusqu'à 60 % selon Huawei.

Comme son prédécesseur, il y a un grand pavé tactile sous le clavier avec la prise en charge des entrées gestuelles de Huawei, permettant à l'utilisateur de frapper deux fois pour faire des captures d'écran ou de glisser sur certaines parties du trackpad pour régler des choses comme le volume, la luminosité de l'écran et le saut de pistes.

Les autres caractéristiques comprennent un système de 6 haut-parleurs pour l'audio composé de tweeters et de woofers, et un micro de champ lointain composé de quatre microphones, ainsi que deux ports Thunderbolt 4.

Écrit par Cam Bunton.