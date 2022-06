Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

BERLIN (Pocket-lint) - Huawei a introduit deux ordinateurs portables dans son portefeuille lors d'un événement à Berlin. Le MateBook D16 et le MateBook 16s présentent tous deux un design élégant en aluminium et un grand écran de 16 pouces.

Le Huawei MateBook 16s, plus haut de gamme, se situe au sommet de la série régulière MateBook de la société et fonctionne avec les 12e processeurs Intel Core H-series avec Intel Iris Xe Graphics. L'écran FullView de 16 pouces a une résolution de 2 520 x 1 680, un rapport écran/corps de 90 % grâce à des bords très fins et un rapport d'aspect de 3:2 plutôt que le plus traditionnel 16:9.

Son corps est également très fin (17,8 mm) et il pèse juste en dessous de 2 kg (1,99 kg).

Le Huawei MateBook D16, quant à lui, fonctionne également avec les 12e processeurs Intel Core H-series et possède lui aussi un écran FullView de 16 pouces, mais avec une résolution légèrement inférieure de 1920 x 1200. Il adopte également un rapport écran/corps de 90 %, bien qu'il ait un format 16:10, ce qui le rend plus large que les options traditionnelles.

Le MateBook D16 est plus léger que le MateBook 16s, avec un poids de 1,7 kg, et il est doté d'une course de touches de 1,5 mm et d'un design à atterrissage doux pour faciliter la frappe. Les deux ordinateurs portables offrent une protection oculaire contre la lumière bleue dans leurs grands écrans, bien que le MateBook 16s offre également 1,07 milliard de couleurs et la prise en charge du multi-touch à dix points.

En termes de ports, le MateBook 16s et le MateBook D16 sont tous deux équipés d'une prise casque de 3,5 mm et d'un port HDMI. Le MateBook 16s dispose également d'un port ThunderBolt 4, d'un port USB-C complet et de deux ports USB 3.2 Gen 1 de type A. Le MateBook D16, quant à lui, dispose d'un port USB-C complet, d'un port USB-C standard, d'un port USB 3.2 Gen 1 Type-A et d'un port USB 2.0.

Tous deux sont livrés avec la solution de conférence intelligente de Huawei qui offre AI Sound et AI Camera, cette dernière offrant une fonctionnalité appelée FollowCam qui fonctionne de manière similaire à Centre Stage d'Apple, en gardant l'orateur en plan, même si vous vous déplacez.

Le Huawei MateBook 16s sera proposé à partir de 1299 £ et pourra être précommandé à partir du 13 juillet. Le MateBook D16 sera proposé à partir de 749 £ et pourra être précommandé à partir du 29 juin.

Les précommandes du MateBook D16 sur la boutique Huawei avant le 12 juillet donneront droit à un écran MateView GT 27 gratuit jusqu'à épuisement des stocks, et il en va de même pour les précommandes du MateBook 16s avant le 23 août.

Écrit par Britta O'Boyle.