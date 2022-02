Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

BARCELONA (Pocket-lint) - Huawei a présenté un nouveau modèle d'ordinateur portable phare appelé MateBook X Pro, cherchant à offrir tout ce que vous attendez d'un ordinateur portable moderne et polyvalent.

Une grande partie de son attrait est sans aucun doute le design. Il est vraiment mince - seulement 5,4 mm à son point le plus fin - et pèse environ 1,3 kg.

Les cadres d'affichage sont également très fins, ce qui donne au nouvel écran de 14,2 pouces la quasi-totalité (ou 92,4 %) de la surface disponible, pour vous immerger dans le contenu.

Quant au panneau d'affichage lui-même, il s'agit d'un panneau net de 3120 x 2080 avec une densité de 264 pixels par pouce. Plus important encore, c'est le premier écran d'ordinateur portable Huawei à prendre en charge plus d'un milliard de couleurs. Huawei promet des couleurs aussi éclatantes que précises.

De plus, il prend en charge des taux de rafraîchissement jusqu'à 90 Hz, ce qui devrait permettre d'obtenir des images animées nettes et fluides.

Pour l'aider à fonctionner efficacement, Huawei a construit un nouveau système de refroidissement composé de deux nouveaux ventilateurs à ailerons de requin et de chambres à vapeur qui se combinent pour garder l'ordinateur portable au frais, mais avec un minimum de bruit.

Il y a six haut-parleurs pour le son, au total, avec des woofers intégrés pour vous aider à vous donner cette sensation de basse et d'immersion - plutôt qu'un simple son minuscule et aigu. Quatre microphones garantissent également que le bruit ambiant est réduit au minimum pendant les appels.

Les autres composants internes incluent le processeur Core i7 de 11e génération, 16 Go de RAM et jusqu'à 1 To de stockage SSD NVMe PCIe ; ce qui signifie des vitesses de lecture et d'écriture ultra rapides.

Un changement positif par rapport à la génération précédente est que Huawei a finalement déplacé la webcam dans sa position correcte. Il n'est plus placé à l'intérieur d'un bouton sur le clavier. Au lieu de cela, la webcam 720p a été insérée dans le cadre supérieur.

Le grand trackpad multitouch a également été amélioré et propose désormais quelques nouvelles astuces, comme la possibilité de prendre une capture d'écran avec un double coup rapide et de balayer les bords gauche et droit pour régler la luminosité et le volume de l'écran. Quant aux ports, il y en a quatre ; tous les ports USB-C et tous prennent en charge la charge.

Huawei MateBook X Pro sera disponible pour 1899 € en Europe, avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage.

Écrit par Cam Bunton.