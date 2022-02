Huawei présente le nouveau MateBook E, c'est le premier OLED 2-en-1

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

BARCELONA (Pocket-lint) - Dans le cadre de ses annonces de produits MWC, Huawei a dévoilé une toute nouvelle tablette/ordinateur portable 2-en-1. Tout comme la dernière fois , il s'appelle le MateBook E, mais contrairement à celui-ci, celui-ci a un écran OLED. Cet appareil a été lancé pour la première fois en Chine il y a quelques mois et fait maintenant son chemin vers l'Europe.

Cet écran OLED de 12,6 pouces occupe 90 % de la surface avant disponible - ce qui signifie des lunettes minces - et prend en charge le stylet M-Pencil de deuxième génération de Huawei.

Il s'agit d'un panneau de résolution 2560 x 1600 capable d'atteindre une luminosité allant jusqu'à 600 nits et d'une densité de pixels de 246 pixels par pouce.

Le MateBook E est conçu pour être compact et facile à transporter ou à tenir. Avec seulement 7,99 mm d'épaisseur, il est à peu près aussi fin qu'un smartphone et présente des bords arrondis pour une prise en main confortable.

En interne, il dispose d'un processeur Intel Core de 11e génération, avec des graphiques Intel Iris X, plus jusqu'à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Quant aux spécificités du chipset, la machine sera disponible avec les configurations i3, i5 et i7.

C'est aussi un appareil Windows 11 , avec une prise en charge multi-touch pour des choses comme le pincement pour zoomer sur l'écran tactile.

Comme vous vous en doutez, le MateBook E est livré avec un clavier détachable, mince et discret avec un trackpad, qui dispose également d'une béquille multi-angle à l'arrière pour le réglage.

Il y a quatre haut-parleurs intégrés, pour un son immersif, ainsi que quatre microphones qui fonctionnent ensemble pour annuler le bruit ambiant pendant les appels vidéo.

Quant aux autres boutons et ports, il dispose d'un port USB-C qui prend en charge Thunderbolt 4 et DisplayPort, avec prise en charge jusqu'à deux écrans 4K. De plus, le bouton d'alimentation est doté d'un capteur d'empreintes digitales intégré pour un déverrouillage facile.

Comme toutes ses autres annonces MWC, le MateBook E est conçu pour fonctionner dans le cadre d'un écosystème de produits Huawei.

Avec la fonctionnalité Super Device, vous pouvez vous connecter rapidement et facilement à des écouteurs pour l'audio ou à des téléphones Huawei pour partager rapidement des fichiers et des messages.

Il existe différentes combinaisons et prix pour le MateBook E. Les deux modèles les moins puissants sont le processeur i3 à 649 € et la configuration 8 Go/128 Go, plus le modèle à 849 € avec processeur i5 et 8 Go/256 Go. Ni l'un ni l'autre n'est livré avec le clavier magnétique intelligent.

Cependant, les deux modèles supérieurs avec 16 Go et processeur i5 ou i7 et 512 Go de stockage sont tous deux livrés avec le clavier et coûtent respectivement 1199 € et 1399 €.

Meilleur VPN 2021 : Les 10 meilleures offres VPN aux États-Unis et au Royaume-Uni Par Roland Moore-Colyer · 14 Septembre 2021 Que vous cherchiez à utiliser un VPN pour assurer votre sécurité en ligne ou des sites géo-déverrouillés, nous avons ce quil vous faut avec

Écrit par Cam Bunton.