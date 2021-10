Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Avec des ordinateurs portables qui se ressemblent souvent, Huawei a opté pour un moyen de se démarquer : son nouvel ordinateur portable MateBook 14S est proposé dans une finition « vert épicéa ». Que vous le considériez comme « ravivé » ou plutôt « traîné à travers la forêt », cest à vous de décider. Il existe également les finitions plus classiques «Space Grey» et «Mystic Silver».

Huawei a lhabitude de lancer des ordinateurs portables sobres mais très performants, le MateBook 14S ne faisant pas exception. Il a tout le matériel le plus récent sous le capot, avec le processeur Intel Core i7 de 11e génération, mais la caractéristique principale concerne son écran - et pas seulement à cause de la conception de la lunette.

Le panneau de 14,2 pouces ici na pas seulement une résolution de 2,5K, ce qui le rend super net, mais il offre un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Cest 50 pour cent de plus que les 60 Hz typiques dun écran (cest-à-dire 60 cycles par seconde), ce qui peut améliorer la fluidité visuelle.

Ce nest en aucun cas la première fois quun taux de rafraîchissement plus rapide apparaît dans un ordinateur portable - vous pouvez acheter des ordinateurs portables de jeu avec des panneaux à 360 Hz, pour mettre les choses en perspective - mais pour lutilisateur quotidien, ce type de boost ajoutera un véritable avantage avec des tâches simples telles que comme le défilement du document.

Le numéro 90 semble également être un argument de vente permanent, car il y a la technologie de charge rapide SuperCharge 90W de Huawei à bord. Cest quelque chose qui manque cruellement aux ordinateurs portables depuis des années, cest donc formidable de voir une entreprise avancer dans ce domaine. La société affirme que 15 minutes à la prise pourraient offrir trois heures de vie - très pratique pour les journées de conférence chargées où les prises sont rares.

Ailleurs, il existe un scanner dempreintes digitales et une reconnaissance faciale pour la connexion, la suppression du bruit AI pour les appels, le Wi-Fi 6 pour une connectivité rapide et le son Huawei amélioré. On dirait quil a tous les ingrédients clés pour être un excellent ordinateur portable de tous les jours pour le travail et les loisirs.

Le Huawei MateBook 14S - complet avec Intel Core i7 de 11e génération, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage - sera mis en vente au Royaume-Uni au prix de 1199,99 £ sur le Huawei Store.

Meilleures offres dordinateurs portables pour le Black Friday 2021 : quelles offres verrons-nous sur les ordinateurs portables ? Par Dan Grabham · 6 Octobre 2021