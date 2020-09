Huawei réorganise MateBook X, MateBook 14 avec des designs raffinés

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Huawei a annoncé une révision de ses gammes dordinateurs portables MateBook X et MateBook 14 qui utilisent tous Windows 10.

Le MateBook 14 de 14 pouces est désormais livré avec un choix de processeurs AMD Ryzen 7 4800 H ou Ryzen 5 4600 et des graphiques AMD Radeon.

Cependant, le MateBook X 13 pouces est compatible avec les processeurs Intel Core de 10e génération à un moment où la plupart passent aux nouvelles puces de 11e génération (probablement en raison des problèmes commerciaux de Huawei avec les États-Unis). Nous avons examiné la version précédente de cet ordinateur portable en mai.

Il sagit toujours dun ordinateur portable ultra-fin de 13,6 mm dépaisseur qui tourne autour de 1 kg. Il existe quatre couleurs dans lesquelles vous pouvez obtenir lordinateur portable monocoque en magnésium-aluminium: givre argenté, vert forêt, bleu interstellaire et rose sakura.

Le MateBook X est le premier ordinateur portable à présenter lécran Infinite FullView de Huawei (le bit `` infini est nouveau) qui est un design presque sans frontières.

Lécran 3: 2 de résolution 3K (3000 x 2000) offre un rapport écran / corps de 90%. Encore une fois, il y a une webcam pop-up et un bouton dalimentation du capteur dempreintes digitales, une charge rapide de 65 W et jusquà 16 Go de RAM.

Le MateBook 14 est disponible en gris sidéral, pèse environ 1,5 kg et dispose dun écran tactile IPS de 2160 x 1440. Encore une fois, il y a environ 90% de ratio écran / corps et des SSD de 256 ou 512 Go et de 8 ou 16 Go de mémoire.

Tous les ordinateurs portables sont disponibles à partir doctobre. Le MateBook X avec Core i5 / 16 Go / 512 Go coûte 1599 euros et 1799 euros avec un processeur Core i7.

Le MateBook 14 est disponible à partir de 849 euros avec Ryzen 5 et 1049 euros avec Ryzen 7.

Les prix au Royaume-Uni nont pas encore été annoncés.

Écrit par Dan Grabham.