(Pocket-lint) - Il semble que Huawei envisage de dévoiler un nouveau MateBook X ce mois-ci. La société chinoise a partagé une image de lordinateur portable avec un design plus fin sur sa chaîne Weibo . Il devrait également comporter un écran 3K.

Huawei devrait dévoiler lappareil le 19 août en Chine - six mois après le dévoilement du modèle actuel à Barcelone. Le nouveau modèle sera doté de cadres décran ultra-fins et pèsera moins (environ 1 kg) que le modèle actuel. Avec un écran époustouflant, des tas de puissance et de ports, une belle finition et une autonomie décente compte tenu des spécifications, le MateBook X Pro est un succès.

À bien des égards, cest léquivalent pour ordinateur portable Windows de lApple MacBook Pro. Et avouons-le: cest exactement ce que cet ordinateur portable veut être. Dans certains domaines, grâce aux commandes de lécran tactile et à un meilleur clavier, cest sans doute mieux. Découvrez notre examen du modèle actuel ici .

Sur la base du teaser unique promu par Huawei, il semble que le prochain MateBook X dispose de différentes options de port, après avoir abandonné un port USB Type-C du côté gauche. Selon Sparrows News, qui a dabord repéré limage, le nouveau MateBook X sera disponible en plusieurs tailles, avec loption daffichage 3K avec un «design sans cadre métallique». Soi-disant, les lunettes seront si fines que lécran semblera flotter.

Nous sommes ravis de voir ce que Huawei a dans sa manche plus tard ce mois-ci.

Écrit par Maggie Tillman.