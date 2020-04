  Comment acheter la bonne imprimante pour vous

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Les imprimantes ne sont pas les gadgets les plus sexy. On le sait. Mais il n'en demeure pas moins que de plus en plus de gens choisissent d'imprimer leurs photos numériques ainsi que d'utiliser les choses pour des lettres, des contrats et d'autres documents.

Donc, si vous voulez savoir comment éviter le piège à encre coûteux et assurez-vous que vous obtenez les plus beaux boutons pour vos cadres, lisez la suite.

C' est à la fois la chose la plus difficile à comprendre et aussi la plus importante en même temps. En fait, si vous avez un peu surpris, vous êtes déjà à la maison. Le problème est que c'est une chose difficile à estimer parce que cela ne vaut pas la peine de prêter attention pendant que vous le faites.

En fait, vous ne trouverez probablement la réponse qu'après qu'il soit trop tard et que vous avez déjà fait votre achat. Aussi ennuyeux que cela puisse paraître, si vous pouvez avoir une bonne estimation maintenant, cela vous fera économiser un peu d'argent et des ennuis à long terme.

Vous avez peut-être payé un bon prix pour le matériel dans une vente ou une autre, mais les chances sont qu'une imprimante bon marché vous coûtera plus cher en cartouches d'encre au fil du temps alors que les remplacements sur un morceau de kit plus cher fonctionneront mieux avec le temps.

Donc, en vous basant sur le calcul du nombre de pages que vous pensez imprimer chaque mois, vous aurez une idée de la fréquence à laquelle vous passerez à travers les cartouches. Beaucoup de marques de nos jours disent sur l'emballage combien de feuilles ils s'attendent à ce que vous en sortiez.

Combinez cela avec votre fréquence d'impression et vous aurez une idée du montant que vous vous attendez à payer en recharges chaque année. Factoriez le coût initial de la machine et vous verrez à quel moment cela pourrait être utile pour une imprimante plus performante.

La plupart des utilisateurs à domicile opteraient probablement pour un jet d'encre de toute façon, mais même si vous voulez vraiment dépenser de l'argent ou si vous êtes une petite entreprise essayant de faire le bon choix, ne présumez pas que vous obtiendrez plus pour votre argent avec une imprimante laser. Le principal avantage d'eux est qu'ils sont rapides.

De nombreux jets d'encre vont battre les modèles laser pour le temps de démarrage si vous imprimez simplement une page ou deux. D'un autre côté, si vous appelez 20 feuilles à la fois, alors un laser est probablement le bon appel.



Un autre problème est que les lasers n'offriront pas nécessairement des couleurs plus précises sur toutes les parties du spectre, comme le pourrait un jet d'encre haut de gamme. Donc, si l'impression de photos est la raison de votre achat alors assurez-vous de lire attentivement les commentaires si vous êtes vraiment vendu sur l'idée de ces machines plus grandes et plus rapides.

Côté cartouche, vous n'aurez pas à débourser pour un nouveau assez souvent, mais vous serez en train de regarder un vieux coin juste quand vous le faites. Un bon compromis si vous n'êtes pas sûr de quel type aller pour sont souvent les imprimantes jet d'encre de type prosumer. Ils sont généralement plus rapides et plus économiques avec l'encre à condition que vous les utilisiez régulièrement. Mais ils coûtent plus cher au départ.

Une option pour rendre votre imprimante continue moins chère est d'opter pour des remplacements de cartouches d'imprimante sans marque ou même de faire remplir vos vides à nouveau. Par tous les moyens, donnez ceci une fissure mais obtenez-les auprès d'un fournisseur réputé plutôt que de quelqu'un qui vend un approvisionnement d'une source inconnue. Certains remplacements hors marque sont fiables, mais beaucoup ne le sont pas.



Une autre chose à garder les yeux dehors sont les cartouches extra grandes et les packs d'imprimantes. C'est juste une question de mentalité d'achat en vrac. Ces offres vous offriront un coût par page inférieur, mais évidemment besoin que vous dépensiez plus à l'avance.

Il y a une sainte trinité d'impression entre la machine, l'encre et le papier et si l'un d'eux est sorti, il y a une chance que vous n'obtiendrez pas de bons résultats. Heureusement, vous n'avez pas à être aussi précis avec le papier que vous le faites avec l'encre.

Le

papier de qualité photo est celui à qui accorder le plus d'attention. Si vous allez imprimer vos clichés, ce n'est pas vraiment un endroit pour griffer. Cela dit, ils viennent souvent dans des notes équivalentes à « bon », « meilleur » et « meilleur » alors essayez quelques-uns et voyez qui atteint le bon point de qualité/prix pour vous.

Un conseil pour toutes les impressions est de s'assurer que votre papier a une épaisseur de 80 g/m² ou plus — si vous avez besoin de vos documents pour avoir une valeur esthétique, c'est-à-dire.

La plupart de l'insatisfaction à l'égard des imprimantes est causée par le choc de facture des cartouches. Le problème est que les gens ne sont pas dans la bonne mentalité quand ils les achètent. Vous devez voir l'achat d'une imprimante comme un téléphone mobile où il y a une dépense initiale à considérer ainsi qu'un coût de fonctionnement égal, sinon plus important.

Choisissez le modèle d'abonnement qui vous convient le mieux. Êtes-vous heureux de payer peu et souvent ou préférez-vous débourser en rafales ? Vous pourriez considérer une imprimante moins chère comme un contrat de 12 mois alors qu'un meilleur modèle que vous aurez besoin de conserver pour une période de temps plus longue pour vraiment récolter les avantages économiques.