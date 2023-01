Le HP Omen 17 (2023) est le premier à être équipé d'un clavier mécanique optique.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Au cours du CES 2023, HP a révélé un certain nombre de nouveaux appareils, dont le HP Omen 17.

Cette dernière itération du célèbre ordinateur portable de la société est équipée d'un processeur de 13e génération (jusqu'au Core i9-13900K) et des dernières cartes graphiques Nvidia. Il a également été mis à niveau avec la technologie de refroidissement Omen Tempest pour vous garantir une expérience de jeu comparable à celle d'un ordinateur de bureau dans un facteur de forme plus petit.

L'un des autres points forts intéressants est l'ajout d'un clavier optique-mécanique. C'est quelque chose que l'on voit rarement sur un ordinateur portable de jeu et c'est la première fois qu'un ordinateur portable HP en est équipé. Ces touches permettent une activation plus rapide - 25 fois plus rapide qu'un clavier d'ordinateur portable de jeu traditionnel - ce qui le rend parfait pour les sessions de jeu rapides.

Le HP Omen 17 ne manquera pas de vous séduire dans d'autres domaines également. Doté du matériel le plus récent, il prend en charge jusqu'à 32 Go de RAM DDR5 (5600 MHz), 2 To de stockage NVMe ainsi qu'une riche disposition des E/S. Cette machine est dotée de Thunderbolt 4, Mini DisplayPort, USB-C et Ethernet RJ45, ainsi que de la connectivité Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.3.

Elle dispose d'un écran de 17,3 pouces avec une résolution allant jusqu'à QHD (2560 x 1440), un taux de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse de 3 ms. Cet écran offre une luminosité de 300 nits, ainsi que 100 % sRGB, un revêtement antireflet et une faible émission de lumière bleue. En plus de ses excellentes performances de jeu, l'Omen 17 devrait également plaire à d'autres égards grâce au système audio Bang & Olufsen, qui prend en charge DTS:X ultra et HP Audio Boost 2.0.

Il est équipé d'une batterie Li-ion polymère de 83 Wh et d'une fonction de charge rapide qui permet de recharger 50 % de la batterie en 30 minutes.

L'Omen 17 sera disponible à partir de janvier 2023 à un prix de 1 699,99 $.

Écrit par Adrian Willings.