HP renouvelle sa gamme d'ordinateurs portables Envy et Spectre pour 2022

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - HP a dévoilé ses derniers modèles Spectre et Envy, en mettant l'accent sur le travail hybride et la vidéoconférence, comme cela semble être la tendance des ordinateurs portables en 2022.

Au total, il y a trois nouveaux modèles, avec deux variantes de taille chacun. Jetons un coup d'œil à ce que propose chaque modèle :

disponible en 13,5 ou 16 pouces

Le HP Spectre x360 a été rafraîchi avec les derniers processeurs mobiles Intel 12e génération et propose désormais jusqu'à un Core i7-12700H accompagné de 32 Go de mémoire DDR4 et d'un SSD NVMe Gen4 de 2 To. Le modèle de 13,5 pouces présente des spécifications légèrement plus modestes, optant plutôt pour les puces mobiles de la série U d'Intel. Les deux options disposent d'une caméra intelligente IR de 5 mégapixels pour améliorer l'expérience d'appel vidéo et sont capables de commandes mains libres basées sur l'IA et d'alertes de confidentialité.

Le modèle Spectre X360 de 13,5 pouces est proposé à partir de 1249,99 dollars, tandis que le modèle de 16 pouces est proposé à partir de 1649,99 dollars.

disponible en 13,3 pouces ou 15,6 pouces

Les ordinateurs portables convertibles Envy x360 sont axés sur l'autonomie de la batterie et prétendent offrir jusqu'à 20,5 heures d'utilisation réelle sur une seule charge. Le modèle de 15,6 pouces sera disponible avec des processeurs Intel et AMD, jusqu'aux spécifications Core i7 ou Ryzen 7. Le modèle de 13,3 pouces fait partie de la plateforme Evo d'Intel et semble être uniquement disponible avec les processeurs mobiles de 12e génération d'Intel.

Les modèles de 13,3 pouces et de 15,6 pouces commencent tous deux à 849,99 $.

Disponible en 16 ou 17,3 pouces.

L'ordinateur portable Envy peut être configuré avec un puissant Intel Core i7-1260P, une Nvidia GeForce RTX 3060, 32 Go de mémoire DDR4 et un SSD NVMe de 1 To. C'est un concentré de puissance pour ceux qui ont besoin d'utiliser des outils créatifs comme Adobe Photoshop et Premiere en déplacement. La variante de 17,3 pouces vous offre une grande surface d'écran pour travailler et peut être configurée avec un écran IPS 4K avec une couverture DCI-P3 complète. Avec des spécifications de ce type, il est également capable de gérer les jeux vidéo.

Semaine du jeu PC spéciale en association avec Nvidia GeForce RTX - Pocket-lint Podcast 154 Par Rik Henderson · 19 Peut 2022

L'ordinateur portable Envy commence à 1099,99 $ pour la version 17 pouces ou 1399,99 $ pour la version 16 pouces.

Écrit par Luke Baker. Édité par Max Freeman-Mills.