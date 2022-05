HP dévoile les nouveaux ordinateurs portables de jeu Omen et Victus

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - HP a présenté deux nouveaux ordinateurs portables de jeu pour 2022, une entrée haut de gamme dans sa série Omen et une machine plus accessible de la série Victus.

Le nouvel Omen 16 est une mise à jour sérieuse d'un ordinateur portable qui nous a déjà impressionnés. Il est conçu pour permettre aux joueurs d'expérimenter les derniers titres avec les paramètres les plus élevés, que ce soit à la maison ou en déplacement.

Il peut être configuré avec une Nvidia RTX 3070 Ti et un processeur Intel Core i9-12900H de 12e génération ou AMD Ryzen 6900HX.

Les goulets d'étranglement font partie du passé avec jusqu'à 32 Go de mémoire DDR5 et 2 To de stockage PCIe Gen4x4.

Pour s'assurer que ce matériel bestial reste frais, HP a beaucoup réfléchi à la conception thermique. Un caloduc supplémentaire a été ajouté et l'entrée-sortie a été déplacée à l'arrière de l'ordinateur portable pour permettre une ventilation supplémentaire sur les côtés de l'ordinateur.

Bien sûr, tout ce matériel haut de gamme n'est pas bon sans écran - HP propose donc un écran IPS QHD 165 Hz avec un temps de réponse de 3 ms et une couverture sRGB de 100 %.

L'Omen 16 est disponible en Shadow Black, ou notre préféré, Ceramic White. Il devrait arriver cet été au prix de départ de 1199,99 $ (environ 965 £).

Le Victus 15 est conçu pour être un point d'entrée idéal dans le monde du jeu sur PC. Il se situe à l'extrémité la plus abordable du spectre, mais est tout de même capable de jouer sérieusement, et est proposé dans de nouvelles options de couleurs attrayantes.

Le Victus 15 est disponible en argent, bleu et blanc et peut être configuré avec une Nvidia GeForce RTX 3050 Ti ou une Radeon RX 6500M.

Pour le traitement, vous pouvez choisir un Intel Core i7 12700H ou Ryzen 7 5800H avec 16 Go de mémoire DDR4 3200 MHz.

Le Victus 15 reste relativement portable grâce à son encombrement de 15 pouces et dispose d'un écran FHD 144 Hz pour un gameplay fluide.

Par rapport aux anciens modèles Victus, le nouveau 15 dispose d'une augmentation de 146 % de la zone de ventilation d'entrée pour un refroidissement optimal, ainsi qu'une amélioration de 7 % du flux d'air global.

Le Victus 5 sera également disponible cet été avec un prix de départ de 799,99 $ (environ 645 £).

Écrit par Luke Baker. Édité par Max Freeman-Mills.