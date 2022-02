Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - HP a révélé à Pocket-Lint que l'informatique entre dans une nouvelle phase, qui pourrait être entraînée par de nouveaux facteurs de forme et le Metaverse.

S'adressant au dernier épisode du Pocket-Lint Podcast , le président des systèmes personnels de l'entreprise, Alex Cho, nous a dit que la pandémie a fondamentalement changé notre approche du travail et, par conséquent, la façon dont nous interagissons avec les PC change également.

"Nous constatons que ce travail hybride va clairement créer une opportunité pour de nombreux nouveaux types de facteurs de forme", a-t-il déclaré. "Et la possibilité de se déplacer, de travailler de n'importe où, de se connecter avec n'importe où, de collaborer de n'importe où, en est vraiment le moteur.

"Nous nous attendons à ce qu'il y ait beaucoup plus d'innovation dans les facteurs de forme. Nous commençons déjà à voir cela au-delà d'un simple écran et d'un clavier. Nous voyons des facteurs de forme comme les 360 [ordinateurs portables convertibles] - ceux qui ont la capacité pour vous non seulement de taper mais aussi de regarder des vidéos. La possibilité de passer à quelque chose de plus facile à consommer.

Le prochain Metaverse peut aller encore plus loin.

"À bien des égards, c'est vraiment une extension de beaucoup de tendances qui ont déjà été en place", a-t-il expliqué.

"Quand on y pense, Internet était un endroit où les gens échangeaient simplement des informations, puis commençait à être un forum par lequel il y avait beaucoup plus d'interaction sociale. Le métaverse est une continuation de cela où il va y avoir beaucoup plus activité au-delà de la simple information et du lien social.

"Pensez déjà à la convergence que nous voyons avec les concerts organisés dans les jeux vidéo.

"Et c'est ce qui est vraiment excitant dans cet espace - nous permettons vraiment aux gens de mieux se connecter.

"Auparavant, les PC étaient des outils qui étaient utilisés un peu à côté, mais ils deviennent maintenant le centre de la façon dont les gens obtiennent leur vie, leur travail et leurs études."

Peut-être que le Metaverse a beaucoup de sens après tout.

Vous pouvez écouter l'intégralité de l'interview avec Alex Cho de HP sur l' épisode 40 du podcast Pocket-Lint maintenant.

Écrit par Rik Henderson.