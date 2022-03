Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Noël approche à grands pas et vous manquez de temps si vous voulez acheter un cadeau pour quelquun de spécial dans votre vie ! Si vous navez pas encore tous vos canards daffilée, vous voudrez peut-être consulter le Guide des cadeaux de vacances de HP .

Il regorge dexcellentes options pour cet hiver, des ordinateurs portables aux imprimantes, en passant par les accessoires et plus encore. Pour vous aider à avoir une idée de la gamme, cependant, nous avons sélectionné trois points forts que vous pouvez consulter ci-dessous.

Il sagit dun ordinateur portable vraiment élégant et haut de gamme, avec une charnière à 360 degrés en son cœur qui vous permet dorganiser laffichage selon langle qui vous convient. Cela signifie que vous pouvez lutiliser comme ordinateur portable, ou comme tablette, ou quoi que ce soit entre les deux, selon ce dont vous avez besoin à ce moment-là.

Il y a un excellent processeur Intel qui alimente lordinateur portable, et il fonctionne vraiment bien et rapidement, et a également un design merveilleux qui peut aller de pair avec tout ce que vous verriez quelquun utiliser. Mieux encore, il dispose de nombreux espaces de stockage pour vous permettre de conserver facilement vos photos et vos fichiers.

Si vous voulez quelque chose dencore plus élégant et portable, vous pouvez choisir cette option Elite Folio, qui se ferme sous une forme incroyablement facile à glisser dans un sac. Son écran est également de 13,5 pouces, tout comme lordinateur portable ci-dessus, mais il est un peu plus fin et encore plus portable.

Son prix est également très impressionnant, vous donnant la possibilité de profiter de composants de qualité à un prix moyen, et il dispose également dun écran tactile qui vous permet dutiliser lordinateur portable comme une tablette ou comme bon vous semble en fonction de la tâche que vous effectuez. au. Un SSD et 16 Go de RAM permettent des transferts et des temps de chargement si rapides que vous pourriez les manquer.

Si vous êtes un grand joueur, cependant, vous préférerez peut-être vous procurer un ordinateur portable qui sera capable non seulement de faire face à votre travail ou à vos études, mais aussi de parcourir les meilleurs nouveaux jeux sur des paramètres graphiques qui auront votre mâchoire tombante.

Cette option élégante de 16 pouces de la gamme OMEN a un nouveau et beau design qui nest pas trop bruyant et criard, ce qui la rend parfaite pour tous ceux qui naiment pas léclairage RVB et dautres éléments de conception gamerish. Cela ne signifie pas pour autant quil nest pas puissant, avec un GPU pour ordinateur portable NVIDIA® GeForce GTX 1650 surpuissant pour produire de superbes graphismes, et un processeur AMD Ryzen 5 pour sassurer que rien nest gêné par le CPU. Cest un excellent emballage et un cadeau parfait pour de nombreuses personnes ce Noël.