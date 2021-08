Les dernières machines Chrome OS de HP incluent un détachable et un tout-en-un

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - HP présente quelques nouveaux ordinateurs sous Chrome OS : le Chromebook x2 11 et le Chromebase AIO (tout-en-un).

À partir du Chromebook x2 211, il sagit dun ordinateur portable détachable qui prend en charge un mode tablette. Il sera disponible chez Best Buy aux États-Unis ce mois-ci, suivi du site de HP en octobre 2021, pour un prix de départ de 599,99 $. Il dispose dun écran tactile de 11 pouces avec un rapport hauteur/largeur 3:2 et une résolution de 2160 x 1440. Il est également livré avec un clavier magnétique et une béquille à utiliser en mode ordinateur portable.

Il possède le processeur Snapdragon 7c de Qualcomm, la 4G LTE en option et jusquà 11 heures dautonomie. Vous pouvez lobtenir avec 64 Go ou 128 Go de stockage associé à 8 Go de RAM, mais les modèles équipés de LTE sont livrés avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage ou 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il y a aussi un appareil photo de 5 mégapixels pour les appels vidéo et un appareil photo de 8 mégapixels à larrière.

La tablette est en aluminium et contient des ports USB-C, un lecteur microSD et un lecteur dempreintes digitales. Pas de prise casque à trouver, cependant. Cependant, un stylo sans fil est inclus, qui se fixe magnétiquement sur le côté pour se recharger.

Quant à lordinateur de bureau tout-en-un Chrome OS , il dispose dun écran qui peut pivoter du paysage au portrait et sincliner de 20 degrés vers larrière. Le Chromenbase AIO est en aluminium et abrite un écran tactile de 21,5 pouces avec une résolution de 1920 x 1080 pixels ainsi que deux haut-parleurs de 5 watts, deux ports USB-C, deux ports USB-A, une prise casque et un 5 -appareil photo mégapixel pour les appels vidéo.

Une souris et un clavier sans fil sont également inclus. Pour les spécifications, vous pouvez lobtenir avec un processeur Intel Pentium Gold ou une puce Core i3 de 10e génération. Le Pentium Gold est livré avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage eMMC, mais vous pouvez passer à 16 Go de RAM et un SSD de 256 Go sur les différents modèles.

Le Chromebase AIO sera disponible chez HP, Amazon et Best Buy aux États-Unis à partir daoût 2021. Il a également un prix de départ de 599,99 $

Quand est le Black Friday 2021? Les meilleures offres du Black Friday US seront ici Par Maggie Tillman · 7 Décembre 2020 Ah, cest encore la saison. La saison des soldes de Noël!