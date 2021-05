Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - HP a révélé un certain nombre de nouvelles machines et matériels de jeu, notamment les puissants ordinateurs portables de jeu Omen 16 et 17.

Ces machines de jeu portables offrent des visuels attrayants avec jusquà QHD, des panneaux IPS avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz et un temps de réponse astucieux de 3 ms. Ils sont également 100% sRVB et même certifiés avec des paramètres de faible luminosité bleue précis pour vous détendre les yeux.

HP affirme avoir travaillé à la création dun refroidissement efficace pour ces ordinateurs portables, avec un mélange de technologie de refroidissement Omen Tempest et de sous-volants conçus pour les garder au frais mais efficaces.

La société affirme que lOmen 16 est sur le point de faire des débuts impressionnants avec des spécifications sérieuses qui incluent jusquà un GPU Nvidia GeForce RTX 3070 aux côtés dun processeur Intel Core i7-11800H ou AMD Ryzen 9 5900HX. Cet ordinateur portable sera également équipé de 32 Go de DDR4 à 3200 MHz et dun SSD PCIe Gen 4 de 1 To pour des temps de chargement et des démarrages de jeu rapides.

Le flux dair a été augmenté et amélioré dans ce modèle par rapport au HP Omen 15 précédent et la batterie a également été améliorée. Les joueurs peuvent se réjouir dun ordinateur portable de jeu plus cool qui fonctionnera désormais jusquà neuf heures.

LOmen 17, quant à lui, est encore plus costaud et capable de "parcourir les derniers succès AAA" avec des composants internes qui incluent un GPU Nvidia GeForce RTX 3080 avec 16 Go de RAM, 32 Go de RAM DDR4 3200 MHz et un SSD PCIe Gen 4 de 1 To.

HP dit également que ce Omen a vu son refroidissement amélioré avec des ventilateurs optimisés et une sortie déchappement plus grande, ce qui le rend cinq degrés plus froid quauparavant. Cela équivaut naturellement à de meilleures performances, mais aussi à des jeux plus confortables. Il ny a rien de pire quun ordinateur portable de jeu chaud qui gâche votre plaisir.

Comme si tout cela ne suffisait pas à vous enthousiasmer, vous serez heureux dapprendre que HP fait également sa part pour lenvironnement. Les ordinateurs portables Omen ont été fabriqués à partir de matériaux recyclés, notamment des plastiques recyclés post-consommation et liés à locéan pour le clavier, les enceintes et plus encore.

HP indique que les Omen 16 et 17 seront disponibles à partir daoût avec des prix à partir de 1299,99 £ et de 1499,99 £ respectivement.

Écrit par Adrian Willings.