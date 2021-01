La multitude de nouveaux ordinateurs portables HP est dirigée par lElite Folio avec une autonomie de 24 heures

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - HP a mis à niveau plusieurs de ses ordinateurs portables les plus portables avant le CES 2021 . Le HP Dragonfly G2 est mis à niveau tandis quil existe également un nouveau HP Dragonfly Max.

Le HP Elite Folio est la plus remarquable des nouvelles versions car il sagit dun ordinateur portable Windows 10 basé sur ARM centré sur la plate-forme Snapdragon 8cx Gen 2 de Qualcomm avec un design sans ventilateur. En tant que tel, il offre une connectivité 5G et jusquà 24,5 heures dautonomie selon HP.

Le HP Dragonfly G2 convertible 2 en 1 comprend désormais des processeurs Intel Core de 11e génération et une connectivité 5G ou 4G LTE. Tile est à nouveau intégré pour le suivi des appareils, tandis que laudio est fourni par Bang et Olufsen. Le HP Elite Dragonfly Max va encore plus loin avec des améliorations conçues pour la visioconférence. Il existe quatre microphones à large plage avec optimisation de lIA, une webcam 5MP de haute qualité et un écran HP Eye Ease pour un travail plus facile en déplacement.

Un nouvel Envy 14 est conçu pour les créateurs de contenu et est le premier ordinateur portable HP de 14 pouces de diagonale, croyez-vous. Il dispose dun écran de résolution 16:10 1920 x 1200 et, ainsi que des processeurs Intel Core de dernière génération que vous attendez, il dispose également de graphiques de conception Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Max-Q que vous pouvez affiner les paramètres dutilisation Application de contrôle du système HP.

HP a également révélé quelques autres ordinateurs portables remarquables: lEliteBook 840 G8 Aero (nessayez pas de le dire à la hâte), un ordinateur portable léger Intel Core de 11e génération doté également dune connectivité 5G. Le châssis est composé à 90% de matériaux recyclés. Ensuite, il y a les Elitebook x360 1030 G8 et 1040 G8, deux versions convertibles également avec 5G.

Écrit par Dan Grabham.