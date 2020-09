Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - HP a annoncé de nouveaux ordinateurs portables Pavilion de 13, 14 et 15 pouces avec des processeurs Intel Core de 11e génération et des graphiques Iris XE. En plus doffrir des améliorations GPU par rapport aux puces Intel de dernière génération, ils utilisent également des matériaux recyclés, y compris des plastiques «liés à locéan», qui autrement iraient dans locéan.

Voici comment HP a décrit les PC écologiques:

«La durabilité reste un objectif clé pour HP sur lensemble du portefeuille de PC et de solutions. Les nouveaux pavillons utilisent des plastiques recyclés post-consommation et liés à locéan dans la construction du boîtier du haut-parleur - et son utilisation dans ces appareils est Selon les estimations, environ 92 000 bouteilles en plastique sont évitées des océans et des décharges. Les boîtes extérieures et les coussins en fibre utilisés dans lemballage des nouveaux appareils sont également 100% dorigine durable et recyclables. Les ordinateurs portables sont également enregistrés EPEAT Silver et Energy Star. "

Chaque ordinateur portable HP dispose également dun «châssis métallique sans soudure 3D», sans lignes de séparation et avec une taille de cadre réduite.

Le Pavilion 15 offre un ratio écran / corps de 86%, 8,5 heures de batterie, ainsi quun ventilateur et un système de refroidissement améliorés. Vous pouvez obtenir le Pavilion 15 avec les processeurs Ryzen 4000 si vous naimez pas Intel. Les modèles Pavilion 14 et 15 sont également disponibles avec des cartes graphiques Nvidia GeForce MX450 et des emplacements pour cartes SD.

Les autres fonctionnalités incluent des conceptions de mémoire double canal, une connectivité Wi-Fi 6, une mémoire Optane, des SSD jusquà 1 To et USB-C.

Le Pavilion 13 obtient des options 1080p ou 4K Ultra HD et commence à 680 $. Les 14 et 15 obtiennent 720p ou 1080p et commencent à 580 $ et 600 $, respectivement.

Vous pouvez acheter lun de ces ordinateurs portables chez HP à partir doctobre 2020.

Écrit par Maggie Tillman.