Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Vous avez une plate-forme de jeu criblée de fils? HP Omen vient dannoncer une série daccessoires de jeu - casque sans fil Omen Frequency, souris sans fil Omen Vector, clavier TKL sans fil Omen Spacer - avec la technologie sans fil Warp, vous permettant de couper le cordon et de recharger sans fil en un temps double.

Des trois, cest la souris sans fil Vector qui a le plus retenu notre attention. Si la batterie de cette souris sans fil est faible, branchez-la via USB-C et, selon HP, 30 secondes seulement offriront une heure supplémentaire dautonomie. Maintenant, cest une recharge rapide. Chargez-le pendant 90 minutes et il récoltera 180 heures dutilisation en récompense. Répondre aux attentes des joueurs Omen Command Center permet les réglages de sensibilité, les raccourcis clavier et le contrôle de léclairage.

Vient ensuite le casque sans fil Frequency, ce qui signifie quil ny a plus de nœuds avec les câbles branchés sur votre configuration. Il est important que HP affirme une transmission audio sans décalage, ce qui signifie que vous ne faites pas de compromis en abandonnant ce port 3,5 mm ou USB. Le casque est également capable dun son surround 7.1 (C-Media Xear) et, via Omen Command Center, loption dégalisation et déclairage personnalisés. On dit que la batterie embarquée offre 30 heures dutilisation par charge.

Le dernier du trio est le clavier Spacer Wireless TKL - avec la possibilité de jouer avec ou sans fil - qui dispose dun repose-poignets à fixation magnétique. Une charge de cette carte offre jusquà 75 heures de jeu, tandis que seulement cinq minutes de charge USB-C peuvent fournir six heures dutilisation. Il y a aussi toutes les attentes habituelles pour les joueurs, avec les commutateurs MX Cherry Brown, le renversement des touches N et les commandes déclairage.

Le casque sans fil HP Omen Frequency arrivera en décembre, avec un prix à confirmer. La souris sans fil Vector et le clavier TLK sans fil Spacer arriveront plus tôt, à partir de septembre, avec des prix respectifs de 89,99 £ et 189,99 £.

Écrit par Mike Lowe.