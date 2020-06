HP dévoile des ordinateurs portables de jeu, y compris le tout nouveau Pavilion Gaming 16

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

HP a révélé une paire de nouveaux ordinateurs portables de jeu destinés aux joueurs qui souhaitent passer à un portable portable.

Lordinateur portable HP Pavilion Gaming 16 ne fait pas partie de la gamme Omen de lentreprise, mais il sagit du tout premier ordinateur portable de jeu de 16 pouces de lentreprise. Vous obtiendrez des processeurs Intel Core i7 - naturellement, de la dernière 10e génération - ainsi que des graphiques GeForce RTX 2060 de Nvidia (basés sur la conception Max-Q5 de lentreprise).

Cet ordinateur portable dispose dun écran 300nit, 1080p avec des cadres fins et une prise en charge Wi-Fi 6 également.

Ensuite, il y a un ordinateur portable Omen 15 redessiné qui voit lordinateur portable de 15 pouces rétrécir pour prendre un encombrement plus petit, alors quil est également plus mince que la génération précédente. Il est disponible en argent mica et noir ombre et dispose dun clavier rétro-éclairé RGB complet avec éclairage par touche.

Il peut être spécifié avec des processeurs Core i7 de 10e génération ou vous pouvez opter pour la puissance AMD Ryzen 7. Vous pouvez également choisir jusquà 1 To de stockage PCIe (ou double SSD PCIe) et jusquà 32 Go de mémoire DDR4 en plus de la technologie Nvidia G-Sync sur lécran Full HD 144 Hz.

Les deux ordinateurs portables offrent le logiciel Omen Command Center de HP afin que vous puissiez configurer votre ordinateur portable exactement comme vous le souhaitez. Sur lOmen 15, vous pouvez changer les graphiques pour prolonger la durée de vie de la batterie si vous travaillez plutôt que de jouer. HP cite une durée de vie maximale de la batterie pour lOmen 15 de 12,5 heures.