AMD lance les puces pour ordinateur portable Ryzen 4000 Pro, bientôt sur les lancements HP et Lenovo

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

AMD a annoncé un tas de nouveaux processeurs portables ultraportables destinés aux pros et aux prosommateurs - la série Ryzen 4000.

Ce sont des puces de 7 nm ultra-efficaces, une première pour les processeurs informatiques x86 traditionnels (il y a déjà beaucoup daction de 7 nm dans lespace du smartphone). Ils utilisent la microarchitecture AMD Zen 2 et disposent dun GPU intégré comme vous vous en doutez.

La star dAMD est en hausse après un tas de victoires en matière de design sur le marché des consommateurs, et il espère faire plus de percées dans la part de marché considérable dIntel. Par exemple, il est déjà confirmé que la série Ryzen Pro 4000 arrivera sur les ordinateurs portables de HP et Lenovo plus tard en 2020.

Les nouvelles puces sont disponibles en trois variantes clés avec quatre cœurs / huit threads, six cœurs / 12 threads ou huit cœurs / 16 threads cadencés à des vitesses allant jusquà 1,7 GHz (4,1 GHz boost).

AMD affirme que la gamme offre des performances globales jusquà 37% supérieures dans les applications informatiques générales telles que les applications Microsoft Office que la puce Intel rivale (lIntel Core i7-10710U sur un Dell XPS 13 a été utilisé comme référence).

Les puces disposent également dAMD Pro Security pour des défenses intégrées contre quiconque essaie daccéder à la machine.

Les puces devraient également être très frugales sur la durée de vie de la batterie - bien quelle devrait être prise avec une pincée de sel, AMD a mesuré plus de 20 heures de vie de la batterie sur lune de ses plateformes de référence exécutant le Ryzen 7 PRO 4750U. Même si la durée de vie de la batterie dans le monde réel sera considérablement inférieure, elle devrait certainement vous accompagner tout au long de la journée de travail.