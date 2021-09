Le Honor MagicBook V 14 sera lun des premiers ordinateurs portables Windows 11

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Windows 11 approche à grands pas et sera lancé début octobre, mais il faudra peut-être un peu de temps avant que vous ne le voyiez de manière généralisée sur les nouveaux appareils, simplement à cause du long pipeline que les lancements technologiques ont tendance à impliquer.

Windows 11 sera lancé le 5 octobre, confirme Microsoft

Cest pourquoi il est intéressant dapprendre que le nouveau MagicBook V 14 dHonor, une mise à niveau du MagicBook 14 existant, sera lun des premiers ordinateurs portables à être livré avec le nouveau système dexploitation de Microsoft lors de son lancement plus tard cette année.

Malheureusement, nous navons pas beaucoup de détails auxquels nous référer en ce qui concerne les spécifications réelles des ordinateurs portables, car la nouvelle fait partie dune annonce de partenariat entre Honor et Microsoft, plutôt que dun lancement complet pour le nouvel ordinateur portable.

Pourtant, le MagicBook 14 standard était un petit interprète vraiment solide, nous pouvons donc présumer en toute sécurité que le V 14 laméliorera au moins un peu, et lajout du dernier logiciel Windows naura probablement pas beaucoup dinconvénients en ce qui concerne à lépreuve du futur.

Lordinateur portable sera apparemment dévoilé plus tard ce mois-ci, le 26 septembre, nous en saurons donc plus à ce sujet, au-delà de son système dexploitation, et Honor présente une intégration encore meilleure entre le matériel et le logiciel de détails à cet événement.