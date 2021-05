Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Honor a révélé que son ordinateur portable MagicBook, disponible en tailles 14 et 15 pouces, apportera les derniers processeurs Intel Core i5 et i7 de 11e génération à la série.

Honor sest maintenant séparé de Huawei - comme annoncé pour la première fois en novembre 2020 - fonctionnant comme une entreprise indépendante de smartphones et de technologies. Cela a conduit à de tout nouveaux produits - tels que le MagicBook Pro, annoncé au CES 2021 - avec dautres anticipés à lavenir.

Cependant, les Honor MagicBook 14 et MagicBook 15 ne sont pas de tout nouveaux designs - cest simplement que les entrailles de ces ordinateurs portables ont été mises à jour pour 2021.

Le couplage de processeurs Intel Core i de 11e génération signifie également des graphiques Intel Iris Xe à bord, contribuant à une autonomie décente de la batterie - revendiquée à plus de 10 heures - et permettant des applications graphiques plus intenses.

Les conceptions incluent une résolution décran Full HD (1920 x 1080) avec un cadre enveloppant, ainsi que plusieurs ports, notamment HDMI, USB-C et USB-A pour répondre à tous les besoins actuels.

Le corps en aluminium est taillé uniquement en `` Space Grey , ce qui donne aux débats un aspect plutôt MacBook. Cest une belle machine Windows pour un prix raisonnable, cependant. Les deux modèles sont disponibles à lachat dès maintenant, les ventes commençant au Royaume-Uni (à partir de 1199,90 £), en Allemagne et en France (à partir de 849,90 €).

Écrit par Mike Lowe.