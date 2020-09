Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Honor ajoute un ordinateur portable de grande taille à sa gamme: le MagicBook Pro apportera pour la première fois un écran de 16,1 pouces à la série.

Fait intéressant, Honor a spécifié la machine afin quelle puisse entasser cet écran dans un facteur de forme plus typique dun ordinateur portable de 15,6 pouces. Avec un cadre de seulement 4,9 mm sur les bords de lécran, un rapport écran / corps de 90% est possible.

Et bien que lécran soit grand, le mélange de design (il mesure 16,9 mm dépaisseur), de matériaux (cest un châssis en aluminium) - tout contribue à rendre le poids de 1,7 kg relativement portable pour un ordinateur portable dune telle échelle.

Honor a connu du succès avec sa gamme MagicBook sur divers marchés, il est donc logique de se développer dans un format décran plus grand. Cependant, le nom `` Pro ne signifie pas que vous obtenez des graphiques discrets ici: le processeur AMD Ryzen 4000 H-series est livré avec une puce intégrée, pas une puce séparée.

Le nom Pro semble être plus une poussée pour les fonctionnalités décran. Ce MagicBook peut gérer 100% sRGB et a également été certifié TUVRheinland comme sans scintillement.

Ailleurs, le MagicBook Pro propose deux ventilateurs et deux caloducs, censés améliorer le refroidissement et fournir seulement 25 dB de bruit de ventilateur. Il y a 16 Go de RAM, jusquà 512 Go de stockage et une charge rapide de 65 W pour garantir des recharges rapides et une autonomie supplémentaire lorsque vous en avez besoin.

En plus du MagicBook Pro, Honor annonce également les mises à jour de MagicBook 14 et MagicBook 15 - pour inclure le processeur AMD Ryzen 5 4500U cette fois-ci.

Le MagicBook Pro sera disponible en Europe continentale à partir du 7 septembre au prix de 899 €. Nous attendons toujours les prix au Royaume-Uni.

Écrit par Mike Lowe. Édité par Rik Henderson.