(Pocket-lint) - Vous souhaitez que votre Chromebook fonctionne comme s'il était neuf ? Il existe un moyen simple d'y parvenir : la réinitialisation d'usine. Vous souhaitez peut-être donner votre ancien Chromebook à quelqu'un, mais vous devez d'abord l'effacer. Dans ce cas, vous pouvez effectuer une réinitialisation d'usine. Quelle que soit la situation, sachez qu'une réinitialisation d'usine efface toutes les informations stockées localement sur le disque dur de votre Chromebook, y compris tous les fichiers du dossier Téléchargements.

Donc, si vous avez l'intention de faire une réinitialisation d'usine sur votre Chromebook, sachez que toutes vos données sur l'ordinateur portable lui-même seront perdues à jamais. Veillez à sauvegarder vos fichiers sur le cloud, comme Google Drive, ou sur un disque externe si vous préférez cette méthode pour stocker vos anciennes photos, vos documents ou autres (Pocket-lint propose un guide distinct sur le fonctionnement de Google Drive - si vous souhaitez en savoir plus sur le service de stockage sur le cloud de Google).

Quoi qu'il en soit, la réinitialisation d'usine d'une machine Chrome OS peut être effectuée en quelques étapes rapides et ne prend pas de temps du tout. Voici comment procéder.

Comment réinitialiser un Chromebook

Tout d'abord, allumez votre Chromebook et déconnectez-vous. Ensuite, suivez les étapes suivantes :

Appuyez sur les touches Ctrl + Alt + Shift + r et maintenez-les enfoncées. Sélectionnez Redémarrer. Dans la boîte qui s'affiche, sélectionnez Powerwash > Continue.

C'est aussi simple que cela. Vous pouvez ensuite suivre les étapes affichées à l'écran pour vous connecter avec un compte Google. Le compte avec lequel vous vous connectez après avoir réinitialisé votre Chromebook sera le compte propriétaire.

Que se passe-t-il lorsque vous réinitialisez un Chromebook ?

Selon Google, une réinitialisation d'usine efface toutes les informations contenues sur le disque dur de votre Chromebook, y compris vos paramètres, vos applications et vos fichiers.

Une réinitialisation d'usine efface-t-elle votre Google Drive ?

Non. Une réinitialisation d'usine ne supprime aucun de vos fichiers sur Google Drive. Elle ne supprimera pas non plus les fichiers de votre disque dur externe si vous en avez utilisé un pour sauvegarder votre Chromebook.

Peut-on réinitialiser un Chromebook scolaire ou professionnel ?

Non. Si vous utilisez votre Chromebook au travail ou à l'école, vous ne pouvez pas le réinitialiser. Google vous conseille de demander à votre administrateur d'effacer les données de votre Chromebook et de réinscrire l'appareil sur votre réseau professionnel ou scolaire.

Vous souhaitez en savoir plus ?

Google propose une page d'assistance si vous avez besoin de plus de détails. Une autre page d'assistance explique comment configurer un Chromebook après l'avoir réinitialisé.

