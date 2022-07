Comment faire un clic droit sur un Chromebook

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les Chromebooks sont géniaux, n'est-ce pas ? Légers, portables et abordables. Cela dit, certaines choses simples comme le clic droit ou le copier-coller sur un Chromebook peuvent s'avérer fastidieuses.

Les commandes et raccourcis simples auxquels vous êtes habitué sur un ordinateur portable Windows ne se traduisent pas toujours facilement sur un Chromebook. Ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous aider.

Conseils et astuces pour Chromebook : Tirez le meilleur parti de votre ordinateur Chrome OS

Les Chromebooks ne sont pas conçus comme les autres ordinateurs portables. Certes, ils sont dotés d'un trackpad, mais il ne suffit pas de cliquer sur le côté droit de celui-ci pour qu'il réagisse à vos actions comme vous le souhaiteriez. Il n'y a qu'un seul bouton et cela peut être étrange et irritant par moments.

Il est toutefois possible de faire un clic droit. Il y a deux façons simples de le faire.

La première consiste à maintenir la touche ALT sur le côté gauche du clavier tout en cliquant sur le pavé tactile comme vous le feriez normalement pour sélectionner du texte ou cliquer sur un bouton. Cela ouvrira le menu d'action que vous verrez normalement en cliquant avec le bouton droit.

Vous connaissez peut-être déjà les gestes du trackpad pour avoir utilisé d'autres ordinateurs portables. Les Chromebooks en sont également dotés. L'un des gestes que vous pouvez utiliser consiste simplement à poser deux doigts sur le trackpad. Ce geste équivaut à un clic droit et ouvre le menu dont vous avez besoin pour faire d'autres choses.

Vous pouvez également faire d'autres choses avec des gestes. En utilisant deux doigts puis en faisant glisser le trackpad vers le haut et le bas, vous ferez défiler une page de haut en bas. En glissant deux doigts vers la gauche, vous revenez à la page précédente, et en glissant vers la droite, vous avancez.

Vous pouvez même faire glisser ou tapoter et cliquer avec trois doigts pour faire d'autres choses. Il existe toutes sortes de raccourcis pour le pavé tactile.

Les trackpads peuvent être frustrants. Il est donc parfois plus simple de brancher une souris et de l'utiliser à la place. Si vous branchez une souris USB standard sur votre Chromebook, vous constaterez que vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris de manière normale beaucoup plus facilement.

Cela peut sembler idiot, mais parfois les solutions les plus évidentes sont aussi les meilleures.

Écrit par Adrian Willings.