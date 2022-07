Comment copier et coller sur un Chromebook

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Si vous avez un Chromebook, vous avez peut-être constaté que des opérations simples comme le copier-coller ne sont pas aussi faciles que vous le souhaiteriez.

Copier et coller du texte d'un objet à un autre devrait être simple, alors si vous avez besoin de savoir comment le faire en utilisant votre Chromebook, restez avec nous car nous vous donnons les conseils dont vous avez besoin.

L'une des façons les plus simples de copier et coller sur un Chromebook est d'utiliser les raccourcis clavier. Si vous avez déjà utilisé un ordinateur Windows, ces raccourcis vous seront familiers.

Pour copier et coller à l'aide du clavier, vous devez d'abord mettre en surbrillance ce que vous souhaitez copier. Utilisez le trackpad pour placer votre curseur à proximité de l'endroit où vous souhaitez copier, puis maintenez la touche Majuscule enfoncée tout en déplaçant le curseur dans la bonne direction à l'aide des touches fléchées. Cela devrait mettre en évidence le texte en question et vous pouvez l'utiliser pour copier des mots ou des phrases entières avec facilité.

Une fois que le texte dont vous avez besoin est en surbrillance, maintenez enfoncée la touche CTRL située à gauche du clavier et appuyez sur C. C'est le raccourci pour copier.

L'étape suivante consiste à cliquer sur la fenêtre, l'onglet ou l'application dans laquelle vous essayez de copier le texte et à appuyer sur CTRL+V. Vous collerez ainsi ce que vous avez copié.

Si vous êtes occupé à copier et coller sur votre Chromebook, il se peut que vous copiez des éléments supplémentaires avec votre texte sans le vouloir.

La sélection de texte sur le Web peut parfois entraîner la copie de code HTML avec le texte, ce qui peut causer des problèmes à d'autres endroits, notamment l'apparition de styles bizarres ou de code là où il ne devrait pas être.

La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de copier-coller et de supprimer ce code en même temps. Tout d'abord, commencez par copier comme vous le feriez normalement. Mais au lieu de coller immédiatement, cliquez à l'endroit où vous voulez coller et cliquez sur CTRL+SHIFT+V. Il s'agit du raccourci par défaut pour coller sans formater. Il supprimera tous les styles, codes ou autres éléments gênants et ne vous laissera que le texte brut.

Vous pouvez également commencer par coller le texte dans un éditeur de texte tel que Text and Caret avant de le coller à l'endroit où vous souhaitez obtenir le texte. Cette méthode permet également de supprimer la mise en forme.

Comme vous le savez, les Chromebooks ne sont pas conçus comme les autres ordinateurs portables. Bien que les Chromebooks soient dotés d'un trackpad, ils n'ont pas deux boutons comme un trackpad traditionnel, de sorte que vous ne pouvez pas simplement appuyer sur le côté droit du trackpad pour effectuer un clic droit. Il n'est donc pas possible d'appuyer sur le côté droit du pavé tactile pour effectuer un clic droit.

Bien entendu, vous pouvez brancher une souris et l'utiliser à la place, mais il existe en fait un moyen de cliquer avec le bouton droit sans avoir à le faire. Il suffit d'appuyer simultanément sur deux doigts du trackpad.

L'autre façon de copier et coller consiste à utiliser le pavé tactile pour mettre en surbrillance le texte souhaité, puis à appuyer sur deux doigts du pavé tactile pour ouvrir le menu. Dans ce menu, vous verrez l'option de copier, coller et coller sans formatage. Il vous suffit donc de cliquer sur copier, puis de reproduire le processus partout où vous avez besoin du texte.

Vous pouvez également utiliser ce menu de clic droit pour copier des images. Il suffit de cliquer sur l'image, puis d'utiliser le raccourci à deux doigts sur le pavé tactile pour ouvrir le menu. À partir de là, cliquez sur Copier l'image, puis copiez-la dans le document ou dans tout autre endroit où vous en avez besoin.

Il y a d'autres choses à savoir pour vous faciliter la vie lorsque vous essayez de copier et coller sur le Chromebook :

Outre les clics à deux doigts sur le pavé tactile, vous pouvez également accéder au menu en maintenant la touche ALT enfoncée et en cliquant sur le pavé tactile en même temps.

Vous pouvez utiliser l'astuce des deux doigts ou ALT+clic pour copier facilement les URL des vidéos (par exemple pour partager des vidéos YouTube).

Pour copier une page entière, plutôt qu'un extrait de texte sélectionné, utilisez le raccourci clavier CTRL+A. Cette opération a pour effet de copier tout ce qui se trouve sur la page.

Si vous devez copier plusieurs éléments à la fois, il existe des extensions pour Chromebook qui peuvent vous aider. MultiCopy Clipboard, Copy & Paste est un exemple qui vaut la peine d'être essayé. Elle stocke les éléments localement afin que vous puissiez y accéder lorsque vous en avez besoin.

Écrit par Adrian Willings.