Google fabrique ses propres puces personnalisées pour les futurs Chromebooks

(Pocket-lint) - Google étudie et développe des plans pour produire ses propres chipsets internes personnalisés pour les futurs Chromebooks et tout autre appareil que le mastodonte dAlphabet envisage de sortir dans les années à venir.

La nouvelle provient dun rapport de Nikkei Asia , qui affirme que des sources au sein de Google confirment que la société teste des plans pour sappuyer exclusivement sur ses propres unités de traitement centrales personnalisées, galvanisées par le récent succès dApple et leur passage à Apple-silicon personnalisé. dIntel.

En toute honnêteté, le rapport nest pas trop choquant - car Google a déjà reconnu lexistence de la toute première puce mobile personnalisée de lentreprise, le Tensor, dont la sortie est prévue dans les prochains Pixel 6 et Pixel 6 Pro à venir plus tard. cette année.

Nous prévoyons que la gamme Pixel 6 sera lancée au cours du mois doctobre. Pour un récapitulatif complet de tout ce que nous savons sur ces appareils, cliquez ici .

En ce qui concerne les nouvelles de Nikkei Asia, Google envisage apparemment de passer du développement dunités de traitement mobiles uniquement à des processeurs à part entière pour leurs appareils Chromebook.

Bien sûr, ces puces devraient être beaucoup plus robustes que celles vues à lintérieur dun Pixel, mais depuis quApple a commencé à pousser ARM dans le courant dominant du matériel de bureau , il semble que la frontière entre les processeurs mobiles et les puces dordinateurs portables et de bureau soit devenue si floue. , nous ne savons pas vraiment sil sera nécessaire de faire une distinction entre les deux au fil des ans.