Google détaille les nouvelles fonctionnalités de Chrome OS pour son 10e anniversaire

(Pocket-lint) - Google a détaillé quelques nouvelles fonctionnalités de Chrome OS destinées aux Chromebooks dans les semaines à venir. Les améliorations sont programmées pour coïncider avec le 10e anniversaire de Chrome OS (qui senvole!) Cette année.

Les nouvelles fonctionnalités viennent à la fin dune année remarquable pour les ventes de Chromebook et - comme la expliqué le directeur de la gestion des produits de Chrome, Alexander Kuscher - font partie du plan de Google visant à «faire évoluer et étendre» la plate-forme. Les mises à jour sont divisées en deux aspects, faisant les choses plus rapidement et fonctionnant avec plusieurs appareils.

De nombreuses fonctionnalités sont reconnaissables à partir dautres systèmes dexploitation tels que Windows et macOS, comme vous le verrez. Google a également donné un nouveau look à diverses icônes.

Les améliorations apportées à plusieurs appareils sont peut-être les plus intéressantes, car elles aident votre Chromebook à mieux fonctionner avec les téléphones Android. Tout dabord, Chrome OS fonctionnera avec le partage à proximité - Google a introduit la fonctionnalité sur Android en 2020. Le partage à proximité vous permet de partager des fichiers, des liens, des images et plus encore avec les utilisateurs dAndroid à proximité et ressemble à AirDrop sur iOS, macOS et iPadOS.

Phone Hub est un centre de contrôle unique pour fonctionner avec votre téléphone Android. Vous pouvez répondre aux SMS, localiser votre appareil, consulter les onglets Chrome depuis votre téléphone, etc.

La synchronisation Wi-Fi sur Chrome OS peut désormais également se connecter aux réseaux de confiance que vous avez utilisés sur votre téléphone, ce qui signifie que vous navez plus besoin de saisir à nouveau vos identifiants.

Kuscher ajoute à "rester à lécoute pour plus de versions de fonctionnalités cette année qui aident vos appareils à mieux fonctionner ensemble". Intrigant.

Ensuite, il y a quelques améliorations de vitesse. Encore une fois, Kuscher: "Nous avons repensé les éléments clés de lexpérience Chromebook en fonction de vos commentaires et ajouté de nouvelles fonctionnalités qui vous permettent daccomplir facilement vos tâches rapidement, afin que vous puissiez vous concentrer sur votre travail, pas sur vos outils."

Vous pouvez désormais partager des fichiers, des images et des liens entre les applications et le Web en moins détapes, comme sur un système dexploitation mobile. Lorsque vous cliquez sur partager sur une application ou un site Web pris en charge, une liste dapplications avec lesquelles vous pouvez partager du contenu directement saffiche.

Le lecteur décran Select-to-speak dispose également de nouvelles commandes qui vous permettent daccélérer, de ralentir et de mettre en pause la voix de lecture en temps réel et de passer facilement à différentes sections de texte.

Les commandes multimédias sont désormais intégrées directement dans le menu Paramètres rapides. Il existe également un nouvel outil de capture décran dans le menu Paramètres rapides qui ressemble un peu aux outils de détourage très améliorés que nous avons vus arriver sur Windows 10 et macOS ces derniers temps. Une fois que vous avez pris une capture décran, elle apparaîtra instantanément dans Tote, qui est "un nouvel espace qui garde les fichiers importants à portée de main". Ouvrez Tote depuis votre étagère et vous verrez tous vos téléchargements récents, vos captures décran récentes et vos fichiers épinglés.

Il existe également un nouveau Presse-papiers, de sorte que Chrome OS enregistre les cinq derniers éléments copiés sans avoir besoin de basculer entre les fenêtres. Appuyez sur la touche de lancement pour utiliser le presse-papiers.

La configuration du Chromebook pour les parents et les tuteurs a également été simplifiée. Désormais, lorsque les parents configurent un nouveau Chromebook à laide du compte Google personnel de leur enfant (géré avec Family Link), ils peuvent immédiatement ajouter un compte scolaire et un code PIN sils le souhaitent.

Enfin, si vous devez redémarrer, toutes vos fenêtres seront restaurées là où elles étaient auparavant.

