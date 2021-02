Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La demande de Google Chromebooks a plus que doublé au cours de lannée dernière en raison de laugmentation du travail à domicile et de lenseignement à domicile.

Les Chromebooks de Google ont été extrêmement populaires dans certains secteurs, tels que léducation en raison de leur simplicité et de la polyvalence de Chrome OS maintenant que beaucoup dentre nous passent une grande partie de notre temps PC enterré dans un navigateur.

Lanalyste Canalys a estimé que les expéditions de Chromebook avaient plus que doublé en 2020, passant de 14,7 millions dordinateurs portables à 30,7 millions. Au dernier trimestre, HP a expédié 3,5 millions dunités et Lenovo 2,8 millions. Dell et Acer ont tous deux expédié environ 1,5 million chacun.

Le dernier trimestre de 11,2 millions de Chromebooks est quatre fois meilleur que la même période en 2019.

Mais malgré ses nombreux succès, les Chromebooks ont été quelque peu un brûleur lent - le pourcentage dordinateurs dits `` de bureau exécutant Chrome OS variait entre 5,5 et 6,5% aux États-Unis vers la fin de lannée dernière, contre environ 28% pour macOS. et 63% pour Windows (en légère baisse en raison de la montée en puissance de Chrome OS et de macOS, ce dernier pouvant sexpliquer par les excellentes ventes des nouveaux Mac basés sur Apple M1 ).

À léchelle mondiale, le pourcentage dappareils Chrome OS est toujours inférieur à 2%.

Les nouveaux chiffres font suite à l analyste IDC, rapportant une croissance de 90% des expéditions de Chromebook dune année sur lautre en octobre dernier.

Écrit par Dan Grabham.