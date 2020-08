Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google essaie dinciter plus de gens à acheter un Chromebook avec divers avantages, notamment un stockage gratuit et désormais un accès gratuit à Google Stadia Pro.

La société offre actuellement un bonus à court terme de trois mois daccès à Stadia Pro . Stadia est le service de jeu en nuage de Google qui vous permet de jouer à des jeux haut de gamme sur tout, des téléphones, tablettes, ordinateurs portables, téléviseurs et, bien sûr, Chromebooks .

Cet "avantage" nest quune période dessai et vous devrez payer 8,99 £ / 9,99 $ par mois après cette période si vous souhaitez continuer, mais vous pouvez annuler à tout moment et cest certainement une incitation intéressante si vous le souhaitez. plus avec votre Chromebook lorsque vous lobtenez pour la première fois.

Si vous ne le savez pas déjà, Stadia Pro vous donne accès à toutes sortes de choses, y compris le gameplay 4K HDR et le son surround 5.1, ainsi que des jeux gratuits chaque mois, notamment Metro 2033 Redux, Strange Brigade, Destiny 2, Grid, Zombie Army 4 et plus.

Il semble que Google soit assez déterminé à montrer à quel point les Chromebooks peuvent être attrayants. Des prix bas, un stockage en nuage, un système dexploitation sécurisé, la taquinerie des applications Windows à lavenir et des jeux accessibles aussi. Quest-ce quil ne faut pas aimer?

