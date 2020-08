Des applications Windows pourraient arriver sur les Chromebooks

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il semble que Google travaille à la prise en charge des applications Windows sur les Chromebooks à un moment donné dans le futur.

Grâce au partenariat de lentreprise avec Parallels, il est à espérer que les propriétaires de Chromebook pourront à lavenir exécuter des applications complètes telles que Microsoft Word, Excel et plus encore.

Parallels existe depuis de nombreuses années , permettant aux propriétaires de Mac dexécuter des logiciels Windows sans avoir à effectuer un double démarrage. Cette méthode fonctionne simplement comme nimporte quelle autre application, mais charge lautre système dexploitation à lintérieur.

Sadressant à The Verge , Google a détaillé son intention dutiliser Parallels Desktop de la même manière pour les Chromebooks. Cette méthode permettra aux applications Windows de se lancer et aux utilisateurs douvrir plus facilement les fichiers Windows dans un Chromebook.

La société envisageait auparavant un système à double démarrage pour permettre aux utilisateurs de lancer Windows ou ChromeOS, mais a décidé de ne pas le faire car la sécurité des utilisateurs est dune importance capitale. Les Chromebooks ont un processus de démarrage vérifié pour sassurer que tout est sécurisé, donc un système dexploitation secondaire peut compromettre cette sécurité.

Parallels Desktop est la solution préférable et qui, espère Google, encouragera les entreprises à passer aux Chromebooks. Il sagit dabord dune solution dentreprise et il ny a pas encore de mot officiel sur la date de lancement ou le prix. mais vous pouvez vous inscrire au moins pour enregistrer votre intérêt .

Écrit par Adrian Willings.