Google offre 100 Go de stockage Google One aux propriétaires de Chromebook

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si vous possédez un Chromebook, vous pouvez profiter de certains avantages spéciaux de temps en temps. Lun deux est actuellement 100 Go de stockage gratuit sur Google One pendant 12 mois.

Si vous êtes un fier propriétaire de Chromebook et que vous avez besoin dun peu de stockage supplémentaire, cette offre est certainement un bonus supplémentaire à la possession de votre appareil. Pour profiter de loffre, rendez-vous sur le site Chromebook Perks et cliquez pour obtenir lavantage.

Il est à noter que vous devez être sur votre Chromebook à ce moment-là.Si vous utilisez un autre appareil pour naviguer sur le site, vous ne pourrez pas utiliser un autre appareil, car le navigateur vérifiera que vous possédez effectivement un Chromebook.

Cela ne fonctionnera pas nécessairement pour tous les Chromebooks daprès ce que nous avons vu. Nous avons un Chromebook plus ancien, nous lavons essayé sur lequel Google a refusé lavantage.

Vous aurez probablement besoin de lun des Chromebooks les plus récents et les meilleurs , mais cest certainement un avantage supplémentaire pour la propriété. Un autre point fort est que cet avantage Google One peut être utilisé jusquau 31 janvier 2021.Il reste donc beaucoup de temps sur loffre et vous pouvez en profiter si vous envisagez dacheter un Chromebook dans un proche avenir.

Écrit par Adrian Willings.