Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Prenez un échantillon parmi nimporte quelle tranche de professionnels qui utilisent beaucoup Chrome (et nous ajouterons beaucoup léquipe Pocket-lint à cette liste) et vous constaterez souvent quils ont une plainte en commun.

Le navigateur, aussi génial soit-il pour la productivité, peut être un peu une bête pour la batterie de votre ordinateur portable, surtout si vous aimez avoir quelques onglets ouverts à la fois. Cela est commun aux Chromebooks exécutant entièrement le logiciel Google et à tout appareil utilisant uniquement le navigateur.

Chrome 86 est une mise à jour prochaine du navigateur qui devrait apporter de nombreux changements, cependant, et léquipe de TheWindowsClub rapporte que Google apporte de nouvelles fonctionnalités intelligentes autour de la durée de vie de la batterie qui pourraient faire une réelle différence pour lutilisateur moyen.

Ces mesures incluent apparemment la fermeture de certains trackers et JavaScript lorsque vous nêtes pas sur un onglet, ce qui signifie que les onglets darrière-plan prennent beaucoup moins de puissance de traitement, réduisant ainsi la pression sur votre ordinateur.

Lorsque Google a comparé le navigateur mis à jour à sa version actuelle sur une machine fonctionnant avec 36 onglets ouverts en arrière-plan sur Chrome et un vide à lavant, il a apparemment prolongé la durée de vie de la batterie de 2 heures. Cest un énorme gain, bien que dans des circonstances précises.

Pour linstant, cest un ajout non confirmé à la prochaine mise à jour de Google, qui pourrait nécessiter plus de tests et donc être poussé vers le bas de la ligne, mais cest toujours une perspective assez excitante même pour les utilisateurs qui ne se rendent pas compte que cela arrive. Toute mise à jour logicielle simple qui peut se traduire par des gains concrets en termes dautonomie de la batterie est à célébrer, après tout.