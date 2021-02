Comment gérer le temps dutilisation du Chromebook de votre enfant avec Family Link

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si vous avez acheté un Chromebook à votre enfant , vous vous demandez probablement sil possède des fonctionnalités qui vous permettent de gérer son activité et son temps décran. La réponse courte? Oui.

Google a une application, appelée Family Link, conçue pour donner aux parents plus de contrôle sur les téléphones Android et les ordinateurs portables Chromebook de leurs enfants. Les parents peuvent faire des choses comme donner leur accord aux sites Web et aux applications qui ne les dérangent pas, définir des limites de temps décran, définir une restriction de lheure du coucher, verrouiller les appareils à distance et surveiller lutilisation et lactivité.

Essentiellement, lapplication Family Link de Google vous permet de créer un compte Google pour votre enfant, puis de limiter ce que votre enfant peut ou ne peut pas faire sur le Chromebook auquel il sest connecté avec son compte Google. Voici ce que vous devez savoir.

En général, les enfants connectés à leur propre compte Google sur un Chromebook auront une expérience similaire à celle des adultes. Mais des fonctionnalités telles que les limites de temps décran, le verrouillage de lappareil à distance, les applications de Google Play et les rapports de localisation sont également disponibles pour le Chromebook de votre enfant. Voici ce à quoi ils - et vous (le parent) - pouvez vous attendre, à partir de février 2020:

Le processus de configuration de base comprend les étapes suivantes:

Téléchargez lapplication Family Link sur lappareil des parents (disponible sur iOS et Android ). Créez un compte Gmail pour lenfant. (Ou, si lenfant a 13 ans et plus et possède un compte existant, utilisez celui-ci). Pour les Chromebooks, connectez-vous à lappareil à laide du nouveau compte Gmail Pour les Chromebooks, les enfants de moins de 13 ans sont automatiquement supervisés lorsque vous vous connectez à lappareil avec le compte Gmail. Pour les enfants de 13 ans et plus sur Chromebook, ladolescent doit inviter un parent via les paramètres. Sur le Chromebook de votre enfant, ouvrez les paramètres.

À côté de Contacts> Contrôle parental, cliquez sur Configurer.

Suivez les étapes pour configurer la supervision sur le compte de lenfant.

Votre enfant devra donner son consentement pendant le processus de configuration.

Besoin daide? Consultez la page dassistance de Google.

Exigences relatives aux appareils Family Link

Pour les enfants et les adolescents: Family Link fonctionne sur les appareils Android exécutant la version 7.0 (Nougat) et supérieure. Family Link peut également être utilisé avec les Chromebooks exécutant Chrome OS (versions M71 et supérieures ).

Pour les parents: Family Link fonctionne sur les appareils Android exécutant les versions 5.0 (Lollipop) et supérieures, et les iPhones exécutant iOS 11 et supérieurs.

Pour les enfants de moins de 13 ans aux États-Unis et dans lUE, lapplication Family Link vous permettra de créer un compte Google pour votre enfant, ce que nous vous recommandons si vous souhaitez contrôler leur activité sur un Chromebook. Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez simplement ajouter le compte Google de votre enfant à son Chromebook. Une fois que votre enfant est connecté à son ordinateur portable, votre mot de passe (celui des parents) est requis pour ajouter de nouveaux utilisateurs.

Si vous (le parent) êtes le compte propriétaire du Chromebook, assurez-vous de désactiver le mode Invité et de contrôler qui peut se connecter.

Suivez ces étapes pour créer un compte Google pour votre enfant de moins de 13 ans lorsque vous configurez un nouvel appareil:

Allumez le nouvel appareil et suivez les instructions à lécran pour configurer lappareil. Lorsque vous êtes invité à vous connecter avec votre compte Google, appuyez sur Créer un nouveau compte. Si vous ne voyez pas «Créer un nouveau compte», appuyez d abord sur Plus doptions . Saisissez le nom, la date de naissance, le sexe, ladresse e-mail et le mot de passe de votre enfant Suivez les instructions pour vous connecter avec votre propre compte Google. Vous devrez également fournir le consentement parental et choisir les paramètres de votre enfant. Allez ici si vous avez besoin dinstructions supplémentaires sur la façon de créer le compte Google dun enfant.

Vers un Chromebook nouveau ou réinitialisé aux paramètres dusine:

Configurez le Chromebook. Si vous êtes connecté à votre Chromebook, déconnectez-vous. En bas, cliquez sur Ajouter une personne. Saisissez ladresse e-mail et le mot de passe du compte Google, puis cliquez sur Suivant. Suivez les étapes qui saffichent. Besoin daide? Consultez la page dassistance de Google.

Vous pouvez également contrôler tout cela en cliquant sur le nom de votre enfant sur le site Family Link .

Vous pouvez contrôler manuellement ce que votre enfant peut parcourir ou vous pouvez autoriser Google à décider intelligemment pour vous.

Ouvrez lapplication Family Link. Sélectionnez votre enfant. Sur la carte Paramètres, appuyez sur Gérer les paramètres> Filtres sur Google Chrome. Choisissez un paramètre: Autoriser tous les sites; Essayez de bloquer les sites matures; Autoriser uniquement certains sites. Appuyez sur Gérer les sites pour autoriser ou bloquer manuellement certains sites Allez ici si vous avez besoin dinstructions supplémentaires sur la gestion de la navigation.

Si vous préférez bloquer ou autoriser manuellement les sites vous-même, procédez comme suit:

Ouvrez lapplication Family Link. Sélectionnez votre enfant. Sur la carte Paramètres, appuyez sur Gérer les paramètres> Filtres sur Google Chrome. À partir de là, sélectionnez Gérer les sites> Approuvé ou Bloqué. Dans le coin inférieur droit, appuyez sur Créer +. Ajoutez un site Web ou un domaine. En haut à gauche, appuyez sur Fermer x. Allez ici si vous avez besoin dinstructions supplémentaires sur la façon de bloquer ou dautoriser des sites Web.

Vous pouvez décider si votre enfant peut accorder des autorisations de site sur sa position, sa caméra et ses notifications. Lorsque "Autorisations pour les sites et les applications" est désactivé, les enfants ne pourront pas accorder dautorisations aux sites Web.

Ouvrez lapplication Family Link. Sélectionnez votre enfant. Sur la carte Paramètres, appuyez sur Gérer les paramètres> Filtres sur Google Chrome> Tableau de bord Chrome. Activez ou désactivez "Autorisations pour les sites et les applications". Cliquez ici pour obtenir des instructions supplémentaires sur la gestion des autorisations du site.

Lorsque vous créez un compte Google pour votre enfant à laide de Family Link, vous aurez la possibilité de définir des limites de temps décran. De cette façon, vous pouvez verrouiller lappareil de votre enfant à lheure du coucher ou lorsque vous souhaitez quil cesse de lutiliser pendant la journée.

Ouvrez lapplication Family Link. Sélectionnez votre enfant. Sur la carte Heure du coucher, appuyez sur Modifier lhoraire. Suivez les étapes à lécran pour définir une heure de coucher. Cliquez ici pour obtenir des instructions supplémentaires sur la gestion du temps décran.

Ouvrez lapplication Family Link. Sélectionnez votre enfant. Sur la carte Limite quotidienne, appuyez sur Modifier les limites. Suivez les étapes à lécran pour définir une limite quotidienne. Remarque: les limites quotidiennes sappliquent à chaque appareil utilisé par votre enfant. Cliquez ici pour obtenir des instructions supplémentaires sur la gestion du temps décran.

Celui-ci est un peu évident, mais au cas où vous ne le sauriez pas, procédez comme suit:

Sur le Chromebook de votre enfant, ouvrez Chrome. En haut à droite, sélectionnez Plus (trois points)> Historique. Cette page affiche lhistorique Chrome récent de votre enfant. Cliquez ici pour obtenir des instructions supplémentaires sur la gestion de lhistorique Chrome.

Ouvrez lapplication Family Link. Sélectionnez votre enfant. Sur la carte Paramètres, appuyez sur Gérer les paramètres> Filtres sur Google Chrome> Tableau de bord Chrome. Dans la section "Historique", appuyez sur Effacer lhistorique.

Et enfin, pour vraiment ennuyer votre enfant, vous pouvez verrouiller son Chromebook pour lempêcher de lutiliser. Voici comment.

Ouvrez lapplication Family Link. Sélectionnez votre enfant. Sur la carte de lun des appareils de votre enfant. Appuyez sur Verrouiller maintenant ou Déverrouiller. Cliquez ici pour obtenir des instructions supplémentaires sur la gestion du temps décran.

Pocket-lint propose un guide sur lutilisation de Family Link pour contrôler les appareils Android. Allez ici pour vérifier cela .

Écrit par Maggie Tillman.