Google Fuchsia OS: Quelle est lhistoire jusquà présent?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google a développé un système dexploitation entièrement nouveau qui pourrait un jour remplacer Android et Chrome OS.

Mais voici la chose: on ne sait pas pour le moment à quoi ce système dexploitation est destiné, y compris à quels appareils il pourrait un jour alimenter officiellement. Voici tout ce que nous savons jusquà présent sur le projet, qui porte le nom de Fuchsia. Le système dexploitation pourrait éventuellement remplacer les systèmes dexploitation existants de Google en tant que système unifié sur tous les appareils, mais il est assez tôt pour le dire à ce stade, car il est très expérimental.

Ces systèmes dexploitation existants sont basés sur des noyaux logiciels existants, ce serait donc une chance de recommencer, tout comme Huawei la fait avec Harmony OS .

Continuez à vérifier, cependant, car nous prévoyons de mettre à jour cette pièce au fil du temps avec les derniers rapports, rumeurs, informations divulguées et, bien sûr, toutes les confirmations.

Un tout nouveau système dexploitation

Il va probablement pivoter et se transformer, dit Google

Fuchsia est une pile de code en évolution. Il a été initialement ajouté au dépôt de code de Google et sur GitHub en 2016. Le code est le début dun tout nouveau système dexploitation.

Surtout, il nest pas basé sur le noyau Linux - les fondements principaux d Android (système dexploitation mobile de Google) et de Chrome OS ( système dexploitation de bureau et dordinateur portable de Google). Le fuchsia est une bête tout à fait différente.

Voici ce que Dave Burke, vice-président de lingénierie Android de Google , a déclaré à Android Police à propos de Fuchsia en 2017: "Fuchsia est un projet expérimental en phase de démarrage. Nous, vous savez, nous avons en fait beaucoup de projets intéressants chez Google. Je pense que ce qui est intéressant voici son open source, pour que les gens puissent le voir et le commenter. Comme beaucoup de projets au stade précoce, il va probablement pivoter et se transformer. "

Puis, en 2018, le développeur de Fuchsia, Travis Geiselbrecht, a rendu les choses plus déroutantes quand il a dit (via un canal public Fuchsia IRC, comme repéré par ArsTechnica ) que Fuchsia nest pas "un jouet". Il a confirmé quil ne sagissait pas dun projet à 20%, dans lequel les développeurs de Google sont autorisés à consacrer leur temps à des choses qui les intéressent, et Fuchsia nest pas non plus «un dépotoir dune chose morte dont nous ne nous soucions plus».

Le développement semble avoir stagné, mais à la fin de 2020, Google semblait désireux de continuer à travailler sur le système dexploitation - il a ouvert le développement du logiciel à dautres et parle dune deuxième version des composants clés qui composent le logiciel.

Il sagit dune étape importante, car elle indique également que Google poursuit ses projets pour Fuschia.

Linterface utilisateur du système Armadillo compilé a une conception basée sur des cartes

Lorsquil est exécuté sur un Pixelbook, il naffiche que lheure

Fuchsia a déjà reçu une interface utilisateur précoce avec une conception basée sur des cartes. Linterface, qui sappellerait Armadillo, a en fait été découverte pour la première fois par Kyle Bradshaw à Hotfix .

Contrairement à Android OS ou Chrome OS , tous deux basés sur Linux, Fuchsia est construit sur Zircon (anciennement Magenta), un nouveau noyau créé par Google. Pendant ce temps, Armadillo est intégré au SDK Flutter de Google, qui est utilisé pour créer un code multiplateforme capable de sexécuter sur plusieurs appareils et systèmes dexploitation. Avec Armadillo, différentes cartes peuvent être déplacées pour une utilisation dans un écran partagé ou une interface à onglets.

Dans un article de blog à la fin de 2020, Wayne Piekarski de Google déclare que "Fuchsia est conçu pour donner la priorité à la sécurité, à la mise à jour et aux performances" et quil "accueille les contributions de haute qualité et bien testées de tous. membre pour soumettre des correctifs, ou un committer avec un accès en écriture complet. "

«Fuchsia nest pas prêt pour le développement général de produits ou comme cible de développement, mais vous pouvez le cloner, le compiler et y contribuer. Il prend en charge un ensemble limité de matériel x64, et vous pouvez également le tester avec lémulateur de Fuchsia. "

Cest juste un noyau à ce stade, donc cest la meilleure supposition de quiconque

Google se prépare probablement pour lavenir avec Fuchsia

Une école de pensée populaire est que Fuchsia est un nouveau système dexploitation qui pourrait unifier Chrome OS et Android en un seul système dexploitation (ce qui fait lobjet de nombreuses spéculations depuis 2015). Cependant, des documents récemment apparus et des éléments différents du code et des ressources de linterface utilisateur suggèrent que le système dexploitation nest probablement pas une fusion d Android et de Chrome OS , ni aucun système dexploitation. Cest juste un noyau dun système dexploitation, à ce stade - un noyau.

La propre documentation de Google décrit le logiciel comme ciblant «les téléphones modernes et les ordinateurs personnels modernes» avec des «processeurs rapides» et des «quantités non négligeables de RAM». Il déclare également clairement que « Fuchsia nest pas Linux ». Et deux développeurs répertoriés sur la page GitHub de Fuchsia - un ingénieur logiciel senior chez Google et un ancien ingénieur sur Android TV et Nexus Q - sont des experts bien connus des systèmes embarqués.

Comme nous lavons noté, Fuchsia estconstruit sur Zircon , un "micro-noyau de taille moyenne" basé sur le projet LittleKernel destiné aux systèmes embarqués, comme un appareil qui ne nécessite pas un système dexploitation complet, comme un appareil IoT. La documentation de Google note que Zircon prend en charge les modes utilisateur, le rendu graphique et un «modèle de sécurité basé sur les capacités». Tout cela indique que Fuchsia est un système dexploitation pour lIoT, mais Google a déjà Android Things .

En outre, Ars Technica a compilé linterface utilisateur du système Armadillo, et il semble que Fuchsia est destiné à être un système dexploitation pour smartphone ou tablette. ZDNet a émis l hypothèse que ce nest «pas un remplacement pour ce que nous avons déjà; cest une porte vers un avenir dans lequel nous ne vivons pas encore».

Un nouveau système dexploitation résoudrait les problèmes dAndroid

Mais Android est vraiment populaire; pourquoi réinventer la roue?

Android a toujours des problèmes de fragmentation. Cela est dû à des centaines dappareils de dizaines de fabricants utilisant différentes versions personnalisées dAndroid - plutôt que la dernière version la plus pure. Android a également des problèmes de mise à jour, dus au fait que le système dexploitation est open source. Google a un calendrier de publication annuel pour les mises à jour Android, mais il faut un certain temps pour quune mise à jour inonde complètement lécosystème.

Vous voyez, Google donne Android aux OEM et aux opérateurs et leur permet de le bricoler et de le charger sur du matériel aléatoire, ce qui entraîne une fragmentation. Google ne peut pas envoyer directement les mises à jour sur les appareils si des modifications ont été apportées. Android est également basé sur Linux, qui a été entravé par de nombreux problèmes juridiques, et le noyau a été complètement peaufiné, créant un environnement idéal pour la croissance des bogues et des vulnérabilités.

Un nouveau système dexploitation et une nouvelle plate-forme résoudraient tous ces problèmes pour Google. Il ne serait pas entravé par des accords de licence de brevet coûteux. Ce serait plus sûr, construit et optimisé pour aujourdhui. Il pourrait également être modulaire et vraiment unifié, ce qui signifie quil fonctionnerait sur de nombreux appareils. Mais voici la chose: Android est lun des systèmes dexploitation les plus populaires disponibles. Pourquoi essayerait-il de réinventer la roue avec Fuchsia?

Les utilisateurs de Hacker News ont suggéré que Fuchsia pourrait potentiellement alimenter des interfaces de réalité augmentée.

Écrit par Elyse Betters. Édité par Dan Grabham.