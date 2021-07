Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si vous êtes un joueur sur ordinateur portable ou si vous avez simplement besoin de la puissance supplémentaire offerte par un Nvidia RTX 3080 Ti mais que vous ne pouvez pas en acheter un séparément, cela pourrait être la solution.

Gigabyte a dévoilé lAorus RTX 3080 Ti Gaming Box - un carénage de carte graphique externe qui contient une GeForce RTX 3080 Ti refroidie par eau. Avec une connexion Thunderbolt 3, l Aorus RTX 3080 Ti Gaming Box offre une belle augmentation de la puissance de jeu pour vos besoins.

À lintérieur, vous obtenez un Gigabyte Waterforce GeForce RTX 3080 Ti. fonctionnant à 19 000 MHz et 912 Go/s de bande passante mémoire. Cette carte graphique est capable dexécuter plusieurs écrans avec une résolution maximale époustouflante de 7 680 x 4 320, ce qui signifie que vous pouvez vraiment repousser les limites des visuels de jeu.

Il utilise un radiateur de 240 mm avec deux ventilateurs de 120 mm et est conçu pour garder votre GPU au frais tout en fonctionnant aussi silencieusement que possible. Vous avez juste besoin dune connexion Thunderbolt 3 pour en tirer le meilleur parti. Mais cette boîte de jeu externe dispose également de ports USB pour vos périphériques de jeu et peut également prendre en charge la charge de la fourniture dénergie pour les ordinateurs portables.

Naturellement conçu pour les joueurs, il dispose également dun éclairage RVB avec la fusion RVB 2.0 de Gigabyte. Comme vous vous en doutez cependant, toute cette bonté de jeu a un prix sérieux.

