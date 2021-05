Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Gigabyte a annoncé de nouveaux ordinateurs portables Aero, Aorus et G-Series, et ils sont bien sûr équipés de puces Tiger Lake-H de 11e génération dIntel.

La série dordinateurs portables Aero, destinée aux créateurs, comprend lAero 15 OLED, qui est disponible avec jusquà un écran Intel Core i9-11980HK, RTX 3080 et 4K HDR OLED. Il y a aussi lAero 17 HDR, qui est disponible avec les mêmes spécifications, mais il dispose dun écran IPS de 17,3 pouces à la place.

LAero 15 OLED commence à 1799 $ et lAero 17 HDR à 2499 $. Les deux sont disponibles à la vente à partir du 11 mai 2021.

Viennent ensuite les ordinateurs portables de jeu Aorus 15P, Aorus 17G et Aorus 17X. Les 15P et 17G sont livrés avec des processeurs Intel Core i7-11800H et jusquà un Nvidia RTX 3080 avec 16 Go de mémoire vidéo. LAorus 15P dispose dun écran IPS 1080p de 15,6 pouces avec des taux de rafraîchissement de 240 Hz ou 360 Hz. LAorus 17G dispose dun écran IPS de 17,3 pouces avec un taux de rafraîchissement de 300 Hz. LAorus 17X dispose également dun écran IPS de 17,3 pouces à 300 Hz avec jusquà un RTX 3080 et un processeur Intel Core i9-11980HK.

LAorus 15P commence à 1599 $ et le 17G à 2099 $. Le prix du 17X nest pas encore connu. Tous sont disponibles à la vente à partir du 11 mai 2021.

Enfin, Gigabyte dispose d ordinateurs portables G5 MD et G5 GD de 15,6 pouces ainsi que dordinateurs portables G7 MD et G7 GD de 17,3 pouces avec une résolution et des taux de rafraîchissement de 1080p et 144Hz, respectivement, sur toute la gamme. Le G5 MD et le G5 GD sont équipés de processeurs Intel Core i5-11400H, tandis que le G7 MD a un i7-11800H et le G7 GD un i5-11400H. Tous les ordinateurs portables offrent les nouveaux GPU RTX 3050 et 3050 Ti de Nvidia.

Les nouveaux modèles G5 et G7 sont disponibles en précommande à partir du 11 mai 2021, le G5 à partir de 1149 $.

Écrit par Maggie Tillman.