Alienware lève le voile sur ses ordinateurs portables 2023

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Alienware a dévoilé sa gamme d'ordinateurs portables 2023 au CES.

Cette fois-ci, la marque a abandonné ses modèles habituels de 15 et 17 pouces au profit de variantes de 14, 16 et 18 pouces.

La gamme est divisée en deux catégories distinctes, la série M et la série X.

Les ordinateurs portables de la série M sont axés sur la puissance et sont conçus pour satisfaire les joueurs qui souhaitent jouer aux jeux AAA les plus exigeants en haute résolution.

Les machines de la série X sont axées sur l'innovation et présentent les derniers designs brevetés d'Alienware pour une expérience de jeu luxueuse.

Alienware M18

L'Alienware M18 est l'ordinateur portable le plus puissant de la marque à ce jour, configurable avec une GeForce RTX 4090, un processeur Intel 13900HX et 64 Go de RAM.

Vous pouvez également choisir parmi une pléthore de configurations de stockage, prenant en charge jusqu'à 9 To, si vous en avez besoin.

En ce qui concerne l'écran, vous pouvez choisir entre une dalle 480Hz 1920 x 1200 ultra-rapide ou un modèle 165Hz 2560 x 1600.

Bien entendu, ce nouveau matériel puissant est soutenu par une configuration de refroidissement nouvelle et améliorée, avec des caloducs supplémentaires et une chambre à vapeur massive.

Alienware X16

Alienware décrit son X16 comme son ordinateur portable le plus haut de gamme, et il est certainement très voyant.

Il est doté d'un éclairage RVB avancé, notamment d'un rétroéclairage AlienFX par touche sur le clavier et d'un trackpad entièrement rétroéclairé capable d'animer des gradients.

Il est doté d'un châssis entièrement métallique en aluminium anodisé et en alliage de magnésium.

Pour la première fois, une configuration audio spatiale à six haut-parleurs est intégrée et prend en charge la technologie Dolby Atmos.

À l'intérieur, il peut être configuré avec une RTX 4090, un Intel 13900HK et 32 Go de mémoire DDR5.

Le châssis a été aminci, mais il correspond toujours au TDP du modèle X17 précédent grâce aux progrès réalisés en matière de refroidissement et d'efficacité.

Alienware X14

Alienware affirme que le X14 est l'ordinateur portable de jeu le plus fin du monde, avec seulement 14,5 mm d'épaisseur.

Malgré la finesse de son châssis, il peut être configuré avec un Intel i7 13620H à 10 cœurs, un GPU RTX 4060 et 32 Go de DDR5.

Il est doté d'un écran QHD+ de 14 pouces à 165 Hz, d'une webcam 1080P et de la fonction Windows Hello.

La portabilité s'étend également à la brique de charge, et un adaptateur USB-C 130W est inclus en standard.

Écrit par Luke Baker.