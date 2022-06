Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Dell a annoncé son dernier XPS 13 2-en-1, et il semble que les rumeurs étaient vraies. Contrairement aux générations précédentes qui s'appuyaient sur une charnière à 360 degrés, celui-ci est une véritable tablette.

Elle est conçue pour fonctionner avec un étui à clavier Folio magnétique et un design qui se situe quelque part entre le Magic Keyboard d'Apple pour l'iPad et la Surface Pro de Microsoft.

L'étui clavier Folio magnétique permet de positionner l'écran selon trois angles : 100, 112,5 et 125 degrés. Il existe également un stylet magnétique, qui se fixe sur le dessus de l'appareil et se recharge lorsqu'il est connecté.

Le XPS Folio et le stylet sont vendus séparément, mais il semblerait que Dell soit assez confiant quant aux capacités de cet appareil en tant que tablette.

C'est le premier appareil XPS à offrir l'option de connectivité 5G, ainsi que le support eSIM. Pour éviter les interférences, le modèle 5G sera doté d'un dos en Gorilla Glass 7, tandis que le modèle Wi-Fi uniquement est fabriqué en aluminium usiné.

Comme on pouvait s'y attendre, le nouveau convertible tire parti des derniers processeurs Core i5 et i7 de 12e génération d' Intel. Ils peuvent être configurés avec jusqu'à 16 Go de RAM LPDDR4 et 1 To de stockage PCIe 4.0.

L'écran a un rapport d'aspect 3:2 avec une résolution de 2880 x 1920. Il a une luminosité de 500 nits et prend en charge le DisplayHDR 400.

La connectivité est un peu limitée, avec seulement deux ports Thunderbolt 4 à bord, bien que ces ports prennent en charge à la fois DisplayPort et Power Delivery.

La prise casque et le support microSD manqueront cruellement, mais au moins Dell inclut dans la boîte un adaptateur pour casque USB-C vers USB-A et USB-C vers 3,5 mm.

En ce qui concerne les caméras, il y a une webcam frontale 1080p qui prend en charge Windows Hello, ainsi qu'une caméra arrière qui peut filmer des vidéos 4K et des photos 11MP.

Le prix et la disponibilité n'ont pas encore été annoncés, mais nous savons qu'il sera lancé cet été - et nous sommes impatients de voir comment il se comporte.

Écrit par Luke Baker.