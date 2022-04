Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Dell a lancé un nouveau 2-en-1 ultra-premium, le Latitude 9330, qui semble être un rêve devenu réalité pour les travailleurs à distance.

Comme pour la plupart des ordinateurs portables Evo de 12e génération d'Intel, la confidentialité et l'efficacité sont au premier plan de la conception. La détection des regards indiscrets permet de s'assurer que des données précieuses ne sont pas espionnées lorsque vous travaillez dans un café, et votre écran se verrouille automatiquement lorsque vous vous éloignez, ce qui permet de protéger vos fichiers et d'économiser la batterie.

Le Latitude 9330 a été conçu pour les professionnels qui doivent participer à d'innombrables conférences téléphoniques, et de nombreuses fonctions visent à offrir la meilleure expérience possible en matière d'appels vidéo.

La meilleure preuve en est la présence de raccourcis tactiles capacitifs Zoom sur le trackpad, qui vous permettent de couper votre microphone, d'activer et de désactiver votre webcam, d'ouvrir le chat et de partager votre écran d'une simple pression.

La webcam a une résolution Full HD et un volet de confidentialité intégré qui s'ouvre et se ferme lors des appels vidéo. Elle est associée à des microphones et des haut-parleurs améliorés pour vous permettre d'entendre chaque détail de vos réunions.

Comme vous pouvez l'attendre d'un ordinateur portable professionnel haut de gamme, il n'est pas en reste. Il est équipé d'un processeur Intel i7 de 12e génération, d'un système de stockage NVMe de 4e génération et d'une mémoire vive LPDDR5 pouvant atteindre 32 Go.

Il est également équipé de la technologie de charge la plus rapide de Dell, ExpressCharge 2.0, qui permet à votre batterie d'atteindre 80 % en 40 minutes.

Le Latitude 9330 sera disponible dans le monde entier à partir du mois de juin. Le prix n'a pas encore été confirmé.

Écrit par Luke Baker.